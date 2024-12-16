越共中央总书记苏林主持中央军委会议

12月16日下午，中央军委第十二次会议（任期2020-2025年）在河内召开，总结2024年中央军委领导实施军事和国防任务的情况，部署2025年的工作任务。

越共中央总书记、中央军委书记苏林主持会议。越共中央政治局委员、中央军委副书记、国防部部长潘文江大将引导会议。

越南国家主席梁强、政府总理范明政等越共中央政治局委员、中央军委常委一同出席会议。

苏林在会议上发表讲话时强调，2024年，中央军委、国防部领导和指导履行好党和国家在军事、国防、保卫祖国事业方面的战略顾问职能；为维护有利于国家发展的和平稳定环境作出贡献，在任何情况下坚决保卫祖国；为维护地区乃至世界的和平与稳定作出贡献。

军队继续发挥全民国防建设中的核心作用，形成保卫越南社会主义国家的综合力量；在加强国防安全保障的同时积极参与经济社会发展；配合公安等力量维护国家政治安全、社会治安秩序以及国家政治、社会活动的安全。全军严格落实战备制度，严密管控空域、海域、边境、内陆和网络空间。

除了取得的成绩外，苏林还指出2024年军事、国防任务实施的领导和指导存在的一些不足之处，并要求中央军委采取有效的措施，立即克服所指出的不足，增强军队的实力。

至于2025年及今后一个时期的工作方向和任务，苏林要求中央军委重点总结越南共产党第十三次全国代表大会、军委第十一次代表大会确定的总体目标任务。

中央军委领导和指导全军保持战备状态，确保在各种情况下取得胜利，按照中央确定的目标任务不断提升训练、教育质量。

此外，中央军委、国防部要继续研究总结世界上战争和冲突的经验教训，制定和完善应对方案，发展军事艺术；根据新形势下保卫祖国新要求，提高教育培训、训练、演习质量。

苏林同时要求中央军委不断创新，按照越共中央政治局关于2030年及后续几年融入国际与国防外交的结论精神，进一步提高融入国际与国防外交成效；加强同伙伴国特别是周边国家、各大国和传统友好国的战略互信；为提高越南的国际地位和威望做出贡献。（完）