越共中央总书记苏林为中共中央总书记、中国国家主席习近平举行欢迎仪式

应越共中央总书记苏林和国家主席梁强邀请，4月14日上午，中共中央总书记、中国国家主席习近平抵达首都河内，开始于4月14日至15日对越南进行国事访问。



14日下午，越共中央总书记苏林按照接待国家元首最高规格礼遇举行隆重仪式，欢迎中共中央总书记、中国国家主席习近平访越。



越方参加欢迎仪式的有：越共中央政治局委员、中央书记处常务书记陈锦秀，越共中央政治局委员、中央书记处书记、中央组织部部长黎明兴，越共中央政治局委员、中央检查委员会主任阮维玉，越共中央政治局委员、中央书记处书记、中央宣教与民运部部长阮仲义，越共中央政治局委员、中央书记处书记、越南祖国阵线中央委员会主席杜文战， 越共中央政治局委员、国防部部长潘文江大将，越共中央政治局委员、公安部部长梁三光，中央书记处书记、中央办公厅主任黎怀忠等。



首都儿童和人民群众手持鲜花与国旗，热烈欢迎中共中央总书记、中国国家主席习近平一行访越。

习近平的车队驶入主席府。苏林总书记热情迎接习近平一行对越南进行国事访问。



在欢迎乐曲的伴奏下，苏林总书记与习近平总书记、国家主席登上检阅台。军乐队奏起两国国歌，在升龙皇城鸣放21响礼炮。其后，苏林与习近平走下检阅台，检阅越南人民军仪仗队。其后，双方互相介绍参加欢迎仪式的双方代表。



在隆重的欢迎仪式结束后，苏林总书记与习近平总书记在越共中央驻地举行会谈。 习近平总书记、国家主席此次访越是两党、两国重要的对外政治活动，具有战略意义，在两国均迈进新纪元、新发展时代的背景下，对越中两国关系产生深远影响。这是习近平第四次以中国党和国家最高领导人的身份访问越南，同时也是越共十三大和中共二十大任期内第二次访越，特别是此次访问在“越中人文交流年”和越中两国纪念建交75周年的背景下进行。(完）