越共中央总书记苏林与马来西亚总理安瓦尔·易卜拉欣举行会谈

安瓦尔强调，在越南实施革新初期、加入东盟和当前国家发展过程中，马来西一直以来向越南给予支持；强调苏林此次访问的意义，为增进两国互相了解，推动和深化下阶段两国关系注入强劲动力。



苏林强调，此次访问有助于加强两国友好关系和互相了解，带来巨大合作机会，深化合作和推动两国关系迈上新高度，造福两国人民，致力于地区乃至世界和平、合作与发展。



安瓦尔祝贺越南实施革新近40年来取得的成就，包括经济社会复苏和发展过程中取得的重要成果。安瓦尔对越南全面和积极变化，尤其是经济和各重要产业的发展印象深刻相信在越南党、国家、苏林总书记等的领导下，越南将胜利实施各项发展目标。



苏林高度评价马来西亚的活跃发展，祝贺该国近期在由安瓦尔总理为首的联盟政府的领导下取得的各重要成就。苏林表示相信在安瓦尔的领导下，马来西亚将成功实施新阶段里的全面发展战略。



两位领导对自1972年建交以来，越马关系全面、深刻和强劲发展，尤其是自2015年两国关系提升至战略伙伴关系以来在双边和多边层面上取得的重要合作成就感到满意。安瓦尔强调，马来西亚十分重视对越南关系，感谢越南对马来西亚政府、人民和企业的积极和支持。





会谈场景。图自越通社

苏林强调，越南始终珍惜和感谢马来西亚已在越南发展、加入东盟和国际一体化进程中同越南并肩同行和给予支持。越南重视和对推动与马来西亚的关系给予最高优先。两位领导一致同意两国在文化、历史等方面拥有许多相同之处，共享许多重要利益，都正迈进新的发展阶段并都希望为和平、安全和共同发展做出贡献。



苏林和安瓦尔一致同意将越南与马来西亚关系提升为全面战略伙伴关系，造福两国人民，促进东盟和世界的和平、可持续发展和共同繁荣。两位领导就推进两国全面战略伙伴关系重点支柱领域合作的重大方向进行深入探讨，并达成重要共识。



苏林和安瓦尔一致同意巩固政治互信；扩大和深化防务与安全合作；提高党际、国家、政府和议会渠道之间关系的有效性；加强两国高层领导互访。两国领导人同意指示双方有关机构尽快制定两国全面战略伙伴关系行动计划（2025-2030年）。



两位领导就加强经济互联互通，实现可持续发展，为两国新发展阶段创造更多资源等问题达成共识。两位领导一致同意合作推动清真产业发展，鼓励本国扩大对对方国家的投资范围，包括绿色经济、创新、科技、数字化转型和绿色能源等领域；加强其他重要领域的连接；苏林对由安瓦尔提出旨在推动两国合作的政策和措施表示欢迎。



两国领导人高度评价两国在东盟和联合国等多边机制保持密切配合和支持，并同意扩大和深化在国际问题上的配合。苏林强调，越南将积极支持和同马来西亚配合，为东盟共同工作作出负责任的贡献。



苏林和安瓦尔共同强调了维护东海和平、安全、稳定和航行与飞越自由的重要性；本着包括 1982 年《联合国海洋法公约》（UNCLOS 1982）在内的国际法原则，以和平方式解决争端，不威胁使用武力或以武力相威胁，不进行使紧张局势升级，影响东海和平稳定的活动。两国领导人一致呼吁全面落实《东海各方行为宣言》（DOC），早日达成务实、有效和符合国际法的“东海行为准则”（COC），共同为推动东海的积极趋势作出贡献。



在会谈后，苏林与安瓦尔共同见证了两项合作文件的交换，包括：越南贸易促进局与马来西亚对外贸易发展局关于加强贸易促进合作的谅解备忘录：越南国家石油集团（PetroVietnam）与马来西亚国家石油公司（Petronas）可再生能源合作谅解备忘录。



其后，苏林与安瓦尔共同会见了记者，通报会谈结果。（完）