越共中央总书记苏林与新加坡总理黄循财举行会谈

新加坡总理黄循财强调，此次访问是两国关系的重要里程碑。他表示，两国在政治、经济、人文交流等方面保持密切的联系，在地区和国际问题上共享许多共同利益且具有战略利益。



越共中央总书记苏林指出，此次访问意义重大，有助于加强两国友好关系，增进相互了解，开辟巨大合作机遇，推动两国合作迈向新高度，为两国人民的利益以及地区和世界的和平、稳定与发展作出贡献。



苏林强调，越南始终重视并希望推动与新加坡的多方面友好合作关系。他分享了越南在革新事业中取得的成就，强调越南正努力推动经济结构调整，促进增长模式创新、数字化转型和可持续发展；同时推进行政机构改革，精简机构、简化审批环节，朝着高效、有力、有效的国家管理体系迈进。



两位领导人回顾了两国合作中的突出成就，特别是在经贸和投资领域，2024年双边贸易额超过90亿美元。新加坡目前是越南第二大投资伙伴，累计投资总额超过800亿美元，其中越南-新加坡工业园（VSIP）被视为两国合作的成功典范。双方对两国在国防安全、教育培训、科学技术、旅游、劳务和人文交流等领域的积极进展给予了充分肯定。



越共中央总书记苏林（左一）会见新加坡总理黄循财。图自越通社

基于自1973年建交以来50多年取得的巨大成就，两位领导人一致同意将两国关系提升为全面战略伙伴关系。这是两国关系的历史性里程碑，开启了更高站位、更宽视野的新篇章。黄循财表示，这是新加坡与东盟国家建立的第一个全面战略伙伴关系。



双方一致同意制定主要方向，并责成相关部门制定行动计划，推动两国全面战略伙伴关系取得实质性、高效发展，重点包括：通过各级代表团互访，特别是高层互访，增强政治互信；扩大和深化经贸和投资合作；推动数字化转型、创新、绿色经济和清洁能源领域的合作；加强国防安全、文化、教育、旅游和人文交流等领域的合作。



苏林建议新加坡朝着创新、低碳排放的方向发展VSIP 2.0网络，并加强在数字化转型和新兴技术领域的合作。黄循财希望与越南加强合作，通过数字化转型发展港口和海事基础设施。他重申，新加坡将继续支持越南提高人力资源质量，特别是战略级干部的能力，并有效实施越南-新加坡创新人才交流计划备忘录。他还建议派遣新加坡学生赴越南学习、研究，促进文化、体育和青年交流，以增进两国人民的理解和友谊。



在地区问题上，两国一致同意加强东盟团结，对包括次区域在内的关乎地区可持续发展的问题给予应有的重视，从而为东盟的自强、繁荣和可持续发展作出积极贡献，发挥东盟在地区的核心作用。两位领导人还重申，决心将东海建设成为和平、合作与发展的海域，并与东盟国家共同推动《东海行为准则》（COC）谈判取得实质性、有效进展，符合国际法，特别是1982年《联合国海洋法公约》（UNCLOS）。



会谈结束后，两位领导人共同见证了在风电贸易、数字化转型、预防和打击跨国犯罪、金融创新等领域合作文件的签署，为未来推动越南-新加坡全面战略伙伴关系奠定了重要基础。（完）