Báo Ảnh Việt Nam

新闻

越共中央总书记苏林与新加坡总理黄循财举行会谈

据越通社特派记者报道，3月12日上午，在新加坡旧国会大厦举行的欢迎仪式结束后，正在对新加坡进行正式访问的越共中央总书记苏林与新加坡总理黄循财举行了会谈。

新加坡总理黄循财强调，此次访问是两国关系的重要里程碑。他表示，两国在政治、经济、人文交流等方面保持密切的联系，在地区和国际问题上共享许多共同利益且具有战略利益。

越共中央总书记苏林指出，此次访问意义重大，有助于加强两国友好关系，增进相互了解，开辟巨大合作机遇，推动两国合作迈向新高度，为两国人民的利益以及地区和世界的和平、稳定与发展作出贡献。

苏林强调，越南始终重视并希望推动与新加坡的多方面友好合作关系。他分享了越南在革新事业中取得的成就，强调越南正努力推动经济结构调整，促进增长模式创新、数字化转型和可持续发展；同时推进行政机构改革，精简机构、简化审批环节，朝着高效、有力、有效的国家管理体系迈进。

两位领导人回顾了两国合作中的突出成就，特别是在经贸和投资领域，2024年双边贸易额超过90亿美元。新加坡目前是越南第二大投资伙伴，累计投资总额超过800亿美元，其中越南-新加坡工业园（VSIP）被视为两国合作的成功典范。双方对两国在国防安全、教育培训、科学技术、旅游、劳务和人文交流等领域的积极进展给予了充分肯定。

vna-potal-le-don-chinh-thuc-tong-bi-thu-to-lam-va-phu-nhan-tham-chinh-thuc-cong-hoa-singapore-7908318.jpg
越共中央总书记苏林（左一）会见新加坡总理黄循财。图自越通社

基于自1973年建交以来50多年取得的巨大成就，两位领导人一致同意将两国关系提升为全面战略伙伴关系。这是两国关系的历史性里程碑，开启了更高站位、更宽视野的新篇章。黄循财表示，这是新加坡与东盟国家建立的第一个全面战略伙伴关系。

双方一致同意制定主要方向，并责成相关部门制定行动计划，推动两国全面战略伙伴关系取得实质性、高效发展，重点包括：通过各级代表团互访，特别是高层互访，增强政治互信；扩大和深化经贸和投资合作；推动数字化转型、创新、绿色经济和清洁能源领域的合作；加强国防安全、文化、教育、旅游和人文交流等领域的合作。

苏林建议新加坡朝着创新、低碳排放的方向发展VSIP 2.0网络，并加强在数字化转型和新兴技术领域的合作。黄循财希望与越南加强合作，通过数字化转型发展港口和海事基础设施。他重申，新加坡将继续支持越南提高人力资源质量，特别是战略级干部的能力，并有效实施越南-新加坡创新人才交流计划备忘录。他还建议派遣新加坡学生赴越南学习、研究，促进文化、体育和青年交流，以增进两国人民的理解和友谊。

在地区问题上，两国一致同意加强东盟团结，对包括次区域在内的关乎地区可持续发展的问题给予应有的重视，从而为东盟的自强、繁荣和可持续发展作出积极贡献，发挥东盟在地区的核心作用。两位领导人还重申，决心将东海建设成为和平、合作与发展的海域，并与东盟国家共同推动《东海行为准则》（COC）谈判取得实质性、有效进展，符合国际法，特别是1982年《联合国海洋法公约》（UNCLOS）。

会谈结束后，两位领导人共同见证了在风电贸易、数字化转型、预防和打击跨国犯罪、金融创新等领域合作文件的签署，为未来推动越南-新加坡全面战略伙伴关系奠定了重要基础。（完）

越通社

更多>>

更多

Top