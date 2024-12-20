12月20日，越共中央总书记苏林与新加坡人民行动党秘书长、总理黄循财通电话。

苏林对黄循财当选新加坡人民行动党秘书长表示祝贺，并高度赞赏新加坡人民行动党60年来为新加坡蓬勃和全面发展所作出的积极贡献，同时相信，在以黄循财为首的新加坡政府的领导下，新加坡不断取得更多成就，带动经济发展，国际地位显著提高。

苏林对新加坡为越南革新事业和国际一体化进程所提供的大力支持表示感谢，并强调，越南始终重视并希望推动与新加坡的战略伙伴关系日益深入、务实、高效发展。

苏林建议，两国通过高层和各级代表团互访与接触进一步增强政治互信；促进越南共产党和新加坡人民行动党之间的合作。他认为，两国有关机构需要继续密切配合，制定在数字化转型、可再生能源等领域的战略和合作规划，以满足新时期发展需求和目标。同时，加强防务安全合作，包括建设国家人口数据中心。

黄循财赞同苏林总书记关于今后推动两国合作方向的评价和意见，并表示，新加坡企业希望加大对越南投资和经营活动，以充分利用越南现有优势，特别是在可再生能源开发、碳信用额等新领域，以及开发新一代、绿色、优先高科技、清洁能源、半导体和人工智能等领域的越南-新加坡工业园区（VSIP），符合两国的发展趋势和优先事项，以及满足到2050年实现净零承诺的共同目标。

两国领导人一致同意，两国关系正处在良好阶段并全面发展。18个越南—新加坡工业园（VSIP）是成功合作典范。特别是，越南和新加坡正在积极开展绿色经济-数字经济伙伴关系框架内的合作，有助于引领两个经济体向数字经济、绿色循环经济、创新、清洁能源、应对气候变化等新领域转型。双方一致认为，两国应加强在东盟及其他地区与国际论坛中的协调，为构建一个的韧性、繁荣和可持续发展的东盟，发挥其在地区的核心作用作出积极贡献。在此基础上，两国领导同意进一步提升双边关系水平，丰富两国合作内涵。

值此机会，黄循财邀请苏林总书记和夫人明年在适合时间对新加坡进行正式访问。苏林总书记愉快地接受邀请，并邀请 新加坡人民行动党秘书长、总理理黄循财和夫人在合适时间访问越南。（完）