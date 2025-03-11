越共中央总书记苏林与夫人开始对新加坡共和国进行正式访问

越共中央总书记苏林一行此次访新是应新加坡总理、新加坡人民行动党秘书长黄循财邀请进行的。



新加坡人力部长兼贸工部第二部长陈诗龙，新加坡驻越南大使贾亚·拉特南，新加坡外交部礼宾司司长谢伟文，越南驻新加坡大使陈福英与夫人以及越南驻新加坡大使馆馆员前来机场迎接苏林总书记一行。



这是苏林同志在担任越共中央总书记后首次访新，标志着双方关系迈出新的步伐，体现了越南对促进与新加坡关系迈上新高度的高度重视。此访也有助于深化两党之间的关系，为深化两国合作创造牢固的政治基础，发挥两国在绿色经济、数字经济、科技、革新创新、数字化转型、清洁能源等领域中的合作潜力。



新加坡是东盟地区首批与越南建立关系国家之一，双方于2013年9月建立战略伙伴关系，为推进两国关系朝着纵深、务实方向发展做出积极贡献。



除了良好的政治关系外，越新经贸合作也是两国关系整体中的亮点，自1996年至今，新加坡一直是越南最大伙伴之一，两国贸易额逐年增长。新加坡一直是东盟区内对越投资最多的国家和地区之一，在对越投资的全球148个国家和地区中排名第二，仅次于韩国。新加坡的投资项目遍布越南多个省市。其中越南-新加坡工业园区（VSIP）是两国经贸合作中的成功典范。（完）

越通社