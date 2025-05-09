越共中央总书记苏林与夫人出席纪念苏联伟大卫国战争胜利80周年庆典

应俄罗斯总统普京的邀请，越共中央总书记苏林与夫人吴芳璃率越南高级代表团对俄罗斯进行正式访问，并出席纪念苏联伟大卫国战争胜利80周年庆典。来自世界多国的20多位元首、政府领导参加。



今年是越南人民军次首派出由86名军官和战士组成的代表团参加纪念苏联伟大卫国战争胜利阅兵式。5月9日，在莫斯科红场，金星红旗与白俄罗斯、哈萨克斯坦、中国以及独联体等国的国旗共同飘扬，使旅俄越南人社群乃至整个越南人民感到特别激动与自豪。在红场上，越南人民军方阵步伐整齐、有力、雄壮、威严，充分展现了越南国家形象、人民风采以及越南人民军的力量与英勇精神。



越南派遣部队参加红场阅兵式。图自越通社

越南派遣部队参加红场阅兵式，彰显了国家奉行独立、自主、多边化、多样化的外交政策，同时体现了越南在建设与维护和平、稳定、合作与发展的国际环境中所承担的责任。越南人民军代表团出席红场阅兵式，也是提升越南人民军形象、地位和本领的重要契机。



纪念苏联伟大卫国战争胜利80周年阅兵式通过红场户外数字大屏幕现场直播，并在越南全国多地进行转播。不仅影像内容丰富，重要信息也以实时方式同步展示。



* 此前，当地时间5月9日上午，在俄罗斯首都莫斯科的克里姆林宫，越共中央总书记苏林及夫人出席了由俄罗斯联邦总统弗拉基米尔·普京主持的纪念苏联伟大卫国战争胜利80周年庆典各与会代表团团长欢迎仪式。



* 阅兵式结束后，越共中央总书记苏林及夫人同各国代表团团长及夫人一同出席了在克里姆林宫旁的亚历山大花园无名烈士纪念碑前举行的献花仪式。纪念碑上刻着“无人被遗忘，无事被遗忘”这句铭文，永恒之火昼夜燃烧，象征着对为今天和未来和平生活而英勇牺牲者与世长存的感恩与敬意。（完）