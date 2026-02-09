越共中央总书记苏林与南部地区历届越共中央委员

值此纪念越南共产党建党96周年和喜迎丙午年新春之际，2月9日上午，越共中央总书记苏林在胡志明市主持南部地区历届越共中央委员见面会。



在热情友好的气氛中，与会代表就党和国家的战略问题提出了建议和意见，为完善下一阶段国家发展的政策和路线作出了贡献。



谈及党和国家的形势以及关照人民生活工作等若干问题时，苏林总书记强调，每一次党代会是我党发展壮大、不断成熟的重要里程碑。越共十四大成功召开再次彰显了党的定力、智慧和团结统一。



苏林指出，近年来，党建和党整顿工作以及政治体系建设工作继续全面推进并日益走深走实。干部工作、反腐败反消极现象的斗争以及防止“自我演变”、“自我转化”等方面均取得积极成效；党内纪律得到加强；人民群众对党的信心得到巩固。



新阶段革命任务的要求更高、责任更重，必须持续提升党的领导能力、执政能力和战斗力；保持团结统一；严明纪律规矩；确保一切正确政策均得到严肃高效落实。



他表示，越共十四大之后，党将同步推进若干党建重点任务，继续大力推进干部工作改革，坚持选人用人正确导向，以工作实效、人民信任和实践成果为主要衡量标准；加强反腐败、反浪费、反消极工作；坚决防止政治思想、道德作风方面的衰退和“自我演变”、“自我转化”行为；着力巩固与提升基层党组织质量；推进党内数字化转型，在国家数字化转型进程中发挥引领作用。



越共中央总书记苏林发表讲话。图自越通社

至于国家形势，苏林指出，在世界格局快速且复杂多变、不稳定因素增多的背景下，越南仍保持政治社会稳定，国家独立、主权和领土完整得到维护；对外工作和融入国际社会持续拓展，越南在国际舞台上的地位和声望不断提升。



为实现两位数增长目标，须在保持宏观经济稳定的基础上实现快速、可持续增长，提升生产率、质量与竞争力；必须在体制、科技、创新与数字化转型等方面实现重大突破，发展战略性基础设施，提升人力资源质量，释放全社会各类资源，将发展愿景转化为实际行动，将政治决心转化为具体成果。



越共十四大认为，政治体系机构和行政单位的调整与精简工作已达到既定战略目标，为国家开辟了新的发展空间。



在国防安全方面，着力建设革命、正规、精锐、现代的武装力量，确保国防防御战略，适应新型战争形态；加强网络安全保障，严厉打击网络犯罪，坚决遏制网络空间有害信息扩散。



他强调，越南所有政策的最高目标是不断提高人民群众的物质与精神生活水平，多项活动取得明显成效，如清除危旧房、发展保障性住房、帮助人民群众克服自然灾害影响、关爱有功者和弱势群体等；继续将越南人发展政策置于优先位置，确保全体人民共享发展成果。



苏林表示，党、国家和人民始终铭记并高度评价历届领导作出的巨大贡献。值此2026年新春佳节即将到来之际，苏林总书记向各位同志及其家属致以诚挚祝福，祝愿全党、全军、全民团结一心，奋力实现越共十四大决议，推动我国快速且可持续发展，加大保障和改善民生力度，增强人民群众获得感。（完）