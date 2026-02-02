越共中央总书记苏林、国家主席梁强出席国家主席机关驻地落成典礼

为庆祝越共第十四次全国代表大会取得圆满成功及越南共产党建党96周年（1930年2月3日-2026年2月3日），2月2日上午，越共中央总书记苏林和国家主席梁强出席了位于首都河内黎石街2号（北部府）的国家主席机关驻地改造、维修、升级及新建项目落成典礼。



国家主席梁强在落成典礼上发表讲话时强调，这是一项具有特殊意义的活动，不仅标志着一项重要工程完工并投入使用，更体现了越南革命历史传统与现代、强大、民治、民享、民有的越南社会主义法治国家建设要求之间的紧密结合，展现了越南民族迈向新发展时代的精神。



越南国家主席梁强发表讲话。图自越通社

国家主席强调，北部府及其建筑群是民族的神圣历史空间，是伟大的胡志明主席与临时政府在越南民主共和国成立初期工作的地方。这里已真正成为革命政权、独立、自主国家的崇高象征，是越南民族对自由、和平的渴望以及坚韧意志的体现。



为了确保工程得到高效管理与使用，梁强主席要求国家主席办公厅作为接收与管理单位，牵头并与越共中央办公厅、河内市及施工方配合，做好接收、管理、运行工作，确保工程能够高效、安全、长期地投入使用，助力维护并发挥工程价值，使其无愧于国家主席机关驻地地位；同时向世界展示正在蓬勃发展、深度融入国际社会的越南国家与人民形象。（完）