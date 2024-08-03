越共中央总书记就职演讲（全文）

会议上，根据越南共产党的规定，在中央政治局的推荐基础上，中央委员会秉持负责、集中智慧、民主讨论、尊重的精神，以100%的绝对票数选举越共中央政治局委员、越南社会主义共和国主席苏林为越南共产党第十三届中央委员会总书记。

越南通讯社谨向读者介绍越共中央总书记苏林就职演讲全文：

尊敬的中央同志们：

尊敬与会同志们：

首先，我衷心感谢中央政治局和中央同志们对我的信任，推荐并选举我担任越南共产党第十三届中央委员会总书记。这是对党、对人民、对千年文明的越南民族的光辉历史和新时代社会主义祖国建设和保卫事业的重大责任。

我向中央、全党、全民和全军承诺，将与中央同志们一道，不断努力继承和大力弘扬越南党光辉传统、宝贵经验和包括十三大在内的历次全国代表大会和取得的成果；最大限度地发扬“自主、自信、自力、自强、民族自豪”的精神；不断增进党内团结和全民族大团结；继续推进整党建党工作，反腐败反消极；把思想与行动、党心与民意结合起来；尽心尽力，为强盛的越南共产党，为越南富强、民主、公平、文明，让人民过上富裕幸福的生活而无私奉献、牺牲奋斗。集中指导做好国家革新40周年总结工作，以及越南共产党第十四次全国代表大会筹备工作，继承包括阮富仲总书记在内的历代党领导人总结的越南社会主义和走向社会主义道路的重要理论成就，并制定正确的指导路线，使国家在今后一个时期继续全面发展。

我坚信，越共十三届中央委员会将成为一个坚强的集体，一个凝聚力量的核心，领导全党、全民、全军胜利实施党的主张政策，首先是越共十三大决议，为在党的领导下100周年，越南民主共和国，现为越南社会主义共和国100周年之际，完成国家到21世纪中叶成为社会主义定向发达国家的目标奠定坚实的基础。近期党的变革，增强了党的力量，巩固了团结统一，提高了效力和效果和人民对党的信任度。

我希望继续得到中央同志们的密切配合，让我圆满完成被交付的任务。前进的道路还存在许多困难和挑战，但在我们的团结一致，发挥智慧、本领和党的强有力、正确、英明决策，我们坚信，国家一定会发展得越来越繁荣，越南人民一定会越来越温饱幸福，越南民族越来越强盛，稳步走向社会主义。

我再次衷心感谢中央和全党赋予我这一重任。

祝全体同志们健康、幸福、成功。衷心感谢！（完）