越共中央总书记夫人与老挝总书记、国家主席夫人造访宁平省

在宁平省期间，代表团前往诺花（Nhồi Hoa）公主祠堂敬香参拜，这是与越老友好关系密切相关的历史文化遗迹。

根据史料记载，在黎圣宗皇朝时期，抗击占城军入侵的战争中，大越国得到了老挝王国的支援。老挝国王派遣诺花公主率领部分将士及战象队伍前往大越，参与对大越军民的训练与作战支援。此次抗战取得胜利，为保卫国家独立与稳定作出贡献。使命完成后，在返回途中，公主于今宁平省地区病逝。大越国将公主安葬于此，修建陵墓与祠庙以铭记其功绩，同时体现了对越老友谊的珍视。

随后，代表团欣赏了由华闾大学大学生和歌舞演员表演的主题为《越老同唱一首歌》的文艺节目。

越共中央总书记夫人吴芳璃与老挝人民革命党中央总书记、老挝国家主席夫人娜丽·西苏里与宁平省部分传统手工艺村的优秀工匠进行交流。图自越通社

其后，代表团前往长安名胜群体沛顶寺烧香拜佛，参观沛顶宾舍展厅，与宁平省部分传统手工艺村的优秀工匠进行交流。值此机会，吴芳璃向娜丽·西苏里赠送了由宁平省文林刺绣村的工匠根据吴芳璃的花卉设计和草图制作而成的一条绣有占巴花图案的围巾。

宁平省委书记邓春峰在招待会上发言时表示，他相信越老伟大友谊、特殊团结和全面合作关系将不断发展、万古长青、世代相传。

娜丽·西苏里对亲眼目睹宁平省乃至越南经济社会良好发展势头感到十分高兴。她坚信两个民族深厚情谊将继续万古长青。她本人也希望今后能多次重返宁平省。

吴芳璃强调，由两国历代领导人和人民精心培育的越老伟大友谊、特殊团结和全面合作关系是两党、两国和两国人民的无价财富，越老团结将持续得到巩固和深化，为两国人民带来切实利益，致力于地区和平、稳定与发展。

吴芳璃希望今后宁平省与老挝各地方之间的合作关系将不断加强，为进一步加深越老两个民族之间始终如一和密切相连关系作出贡献。（完）