此前，在从文庙—国子监步行前往越南美术博物馆的途中，吴芳璃夫人向布丽吉特·马克龙夫人介绍了河内的古老建筑与首都的风貌。



在博物馆的展览空间内，吴芳璃夫人向布丽吉特·马克龙夫人介绍了许多艺术作品，这些作品体现了越南民族的文化特色与深厚历史底蕴。其中具有代表性的是9件国宝，例如16世纪的观音佛像、郑氏玉竹雕像以及著名画家苏玉云的《两个少女和一个婴儿》，陈文谨的《小翠》；还有传统漆画作品以及富有民族特色的现代绘画作品。两位夫人还听取了关于阿弥陀佛雕像的讲解。



两位夫人还欣赏了著名画家阮嘉志的作品《屏风》。该屏风由八块拼接而成，两面均为艺术创作。



越共中央总书记夫人与法国总统夫人参观越南美术博物馆。图自越通社

两位夫人对画家陈文谨的作品《小翠》印象深刻——这不仅是越南现代绘画史上一件杰出的肖像艺术杰作，更是越南文化之美的象征。《小翠》最令人难忘之处在于画中女孩那双睁大的黑眼睛，直视观者，令人难忘。鲜为人知的是，越南小女孩纯真的眼神意外激发了作曲家保罗•泽特的创作灵感，由此诞生的《小翠的小步舞曲》于2024年被赠予越南美术博物馆。



在《小翠》展览空间内，一位女小提琴家现场演奏了《小翠的小步舞曲》，悠扬的旋律打动了两位夫人以及在场观众的心。



在参观过程中，吴芳璃夫人亲自向布丽吉特·马克龙夫人介绍了部分展品。



法国总统夫人多次表示对展出的作品印象深刻，并对吴芳璃夫人在充满越南文化特色的空间里所给予的热情接待表示衷心感谢。(完)