越共中央总书记与夫人抵达明斯克机场 开始对白俄罗斯进行国事访问

当地时间15时38分，苏林总书记苏林和夫人一行专机降落在明斯克机场。白俄罗斯副总理阿纳托利·西瓦克、外交部长马克西姆·雷任科夫、白俄罗斯驻越大使乌拉齐米尔·巴拉维科夫；越南驻白俄罗斯大使阮文御、大使馆工作人员及旅白越南人社群代表等来到机场迎接苏林总书记一行。



在抵达明斯克后，苏林和夫人一行已前往战胜纪念碑献花；出席白俄罗斯援越老战士和军人感恩活动和为他们送去礼物。



自1992年建交以来，越南与白俄罗斯一直保持并发展传统友好关系与多领域合作，政治互信不断增强。双方经常互派代表团，特别是高级代表团互访，为增进已经历时间考验的紧密关系奠定了坚实基础。



身穿传统服装的白俄罗斯少女请苏林品尝面包蘸盐。这是白俄罗斯接尊贵客人的礼节。图自越通社

双方已发展在国防安全、经贸、文化、教育、科技、民间交流、地方合作等领域的合作。两国已参加多项国际条约，双方各部门已签署了合作协议；越南9个省级地方已与白俄罗斯7个省级行政单位中的6个建立友好合作关系。



30多年来，越南和白俄罗斯在相互信任、平等和相互尊重的基础上建立、培育和发展了传统友好合作关系，为在各个领域更紧密和积极的互动奠定了基础。可以说，这是双方考虑将关系提升到新高度的重要基础。



关于苏林总书记此次访白，阮文御表示相信，苏林总书记和夫人一行此次访问将为加强和拓展双边关系注入新的动力，为进一步深化两国良好关系，强化现有机制效果，建立新合作机制等指明方向。（完）