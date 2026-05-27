越共中央总书记、国家主席：立法工作须从管理思维强力转向发展与创新思维

5月26日下午，越共中央总书记、国家主席、越共中央政治局和中央书记处第十号检查监督团团长苏林在国会大厦主持召开会议，通过中央政治局、中央书记处对国会党委常务委员会的检查监督结果报告草案（第二期）。越共中央政治局委员、国会党委书记、国会主席陈青敏出席会议。



会议审议通过了中央政治局、中央书记处对国会党委常务委员会的检查监督结果报告草案（第二期）。



越共中央政治局委员、国会党委书记、国会主席陈青敏出席会议并发表讲话。图自越通社

在听取报告草案及与会代表在会上发表的意见后，苏林要求检查监督团认真研究并最大限度地采纳国会党委常务委员会的合理意见，以完善报告草案并递交中央政治局审议并做出结论。



苏林强调，国会党委常务委员会已在立法、监督以及决定国家重大事务等工作中充分展现了其政治领导核心作用。



在推行两级政府模式、精简与调整组织结构以及推进权力下放工作方面，苏林要求，国会党委须继续审查并完善体制，确保其同步性与长期稳定性；及时化解在编制、干部能力、工作条件以及权限划分方面遇到的困难。同时，国会党委须与各机关加强协调与配合，克服监督报告中所指出的十分现实的诸多困难。



越共中央总书记、国家主席建议继续审查职能、任务和工作岗位；大力推进数字化转型和工作流程改革；树立真正精明强干、专业的干部队伍，确保他们满足立法、监督和决定国家重大问题等活动日益提高的要求。



为实现两位数增长的目标，苏林明确指出，立法工作必须继续进行更强有力的创新；必须继续从管理思维强力转向发展与创新思维；打造法律走廊，以促进创新、解放生产力并动员一切发展资源。



越共中央总书记、国家主席、越共中央政治局和中央书记处十号检查监督团团长苏林发表讲话。图自越通社

国会需要继续审查并化解体制上的重大瓶颈；加快涉及投资、土地、财政、科学技术、数据、数字化转型等相关法律的修改进度；同时加强对组织实施工作的监督，使政策在颁布后真正落实到位，为发展注入动力。



至于落实越共中央政治局颁布关于推进科技、创新和国家数字化转型突破发展的第57-NQ/TW号决议，苏林建议，国会党委继续领导“数字国会”、“数字立法”的建设，提高基于大数据和人工智能（AI）的政策分析能力；同时加快完善针对新技术领域、数字经济、数字资产、数字数据等方面的法律走廊。



苏林建议，国会党委集中领导与指导有效开展规范性法律文件的检查工作；主动与政府党委及其他机关配合审查并加快各项法律文件的完善进度；积极参与两级政府模式投入运行一周年成果的总结与评估工作；继续领导与指导干部考核工作的创新。（完）