越共中央总书记、国家主席：基础科学研究必须实现创新以满足国家发展需求

5月25日上午，越共中央总书记、国家主席苏林主持召开了科学技术发展、创新增长与数字化转型指导委员会常委会关于基础科学研究工作会议。



苏林强调，基础科学研究工作必须在认识、体制、投资机制、组织实施和运行方式等各个方面进行强有力创新，以满足新阶段国家发展的要求。这是一个直接关系到21世纪越南的发展模式、自主能力和国家地位的战略性问题。



据苏林总书记评估，对基础科学研究作用的认识已经发生了非常重要的转变。如果说以前基础科学被视为研究院所和高校的深度学术活动，那么现在则将其视为国家的知识基石；是形成核心技术、精英人力资源、战略预测能力、政策制定能力以及长期自主发展能力的基础。



苏林指出，当前基础科学研究工作现状仍存在诸多局限与不足，与新阶段国家的发展要求还不相适应。因此当务之急是必须明确新阶段基础科学研究的发展目标，确保既能解决眼前的瓶颈问题，又能为国家快速可持续发展创造长期的知识奠基。



当前的总体目标是建设一个现代、自主、融入国际、有重点的越南基础科学研究体系，使其能够创造新知识、培养精英人力资源、为政策制定者提供战略论据，并为发展战略技术奠定基础，从而服务于国家的快速与可持续发展。



苏林指出，必须明确基础科学研究绝非纯粹的学术活动，而是21世纪国家发展的战略基石。对基础科学的投资，就是对民族长远未来、国家自主能力、发展深度以及国家长期竞争力的投资。



苏林总书记发表讲话。图自越通社

发展基础科学必须直接服务于国家快速、可持续发展的要求；提高战略自主能力；保障国防与安全；提升国家预测与治理能力，以及应对世界重大变局的适应能力。



苏林申明，必须将人视为基础科学发展的核心。想要拥有强大的科学体系，首先必须拥有一支强大的科学家队伍；建立起发现、培养、培训、重用和保护科学人才的生态系统。



苏林要求，必须将正确的观点转化为正确的机制、正确的资源和正确的方法，并重点采取措施，疏通瓶颈与困难，不让阻碍和问题继续存在。



苏林建议，要设计符合每一类研究特点的财政机制；发展科学人才生态系统；建设国家数据基础设施与知识基础设施；重新定位两大科学院并加强科学生态系统的联动；加大有选择性的国际合作力度。



苏林总书记建议，交由科学技术发展、创新增长与数字化转型指导委员会完善报告，并呈报中央政治局审议结议，疏通并解决瓶颈与堵点，抓紧制定面向2045年的国家基础科学研究发展战略；建立国家跨年度基础研究基金；为社会科学与人文科学构建特异性财政机制；制定国家基础科学人才计划；建设国家科学数据与社会数据系统；完善两大科学院的重组方案及运行机制；颁布国家科学诚信标准；建立研究订单机制，以直接服务于国家决议、法律、战略、规划和政策的制定。（完）