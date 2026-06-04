越共中央总书记、国家主席苏林：革新党的执政方式，实现国家战略自主、快速可持续发展

出席工作会议的有越共中央政治局委员、中央书记处常务书记陈锦秀。



在听取各项讨论意见并发表会议总结讲话时，苏林强调了部分核心问题，包括统一认识，即在新的发展阶段，党建工作和组织干部工作不仅是党的内部任务，更是国家治理的根本能力；是决定将路线方针变为现实、将决议转化为行动、将资源转化为发展、将人民的信任转化为力量的关键条件。



十四大决议对革新思维提出了很高要求，其中包括革新党的执政方式，以实现国家战略自主、快速可持续发展。这些要求迫使党必须不断自我革新、自我整顿、自我完善；提升领导发展能力、执政能力、预测能力、组织执行能力和权力控制能力。



会议现场。图自越通社

新时期的党建不仅是建设一个廉洁、强大的党，更是要建设一个具备足够本领、智慧、威望、能力和合适执政方式，引领国家进入新时代的党。

新时期的党建不仅是建设一个廉洁、强大的党，更是要建设一个具备足够本领、智慧、威望、能力和合适执政方式，引领国家进入新时代的党。

党的建设必须与政治体系建设、社会主义法治国家建设紧密相连，发扬社会主义民主，控制权力，提高服务人民的质量。



关于有效运行新组织机构模式，苏林强调，中央组织部需要继续仔细核查政治体系各机关单位在重组后的职能、任务、权限、组织架构和工作关系。原则是一个机构可以承担多项工作，但一项工作只交给一个机构主持并负主要责任。



分级分权必须实质性、同步进行。分级必须与授权并行；授权必须与资源、工具、数据、人力、预算和控制机制相伴随；必须建设足够强大、足够能力、足够条件、足够权限和足够干部队伍的基础层面来执行任务。重组后的机构必须用实际成效来衡量。



干部工作必须从“合规流程”革新为“选对人、用对人、匹配能力、匹配专长、产出结果”。干部评价必须是突破口。评价准确才能安排正确、使用正确、培训正确、保护正确、筛选正确。严格管理党员，核查、筛选，及时将不再符合资格者清除出党。

反腐败、反浪费、反消极斗争必须继续坚决、坚持、不间断、不停歇，没有禁区，没有例外。但除了反腐败、反消极，还必须反对停滞不前、逃避推诿、对人民的正当诉求冷漠无情。



苏林要求，大力推进党建工作中的数字化转型，从文件数字化转向创建服务于战略参谋、指挥调度、检查监督和干部评价的鲜活数据；需要建立统一、同步、更新、互联、安全、保密的干部、党员和组织机构数据。数据准确、透明、互联，则干部工作会更加客观；检查监督会更加主动；党员管理会更加严格。（完）