越共中央总书记、国家主席苏林：进一步推动越美关系稳步务实发展

美国前国务卿约翰·克里、参议员丹·沙利文等多位美国前任和现任官员同旅美越南人出席活动。



回顾越美关系史时，苏林表示，这是一个罕见的进程，也是国际关系中战后恢复和建立关系的典范。尽管两国在两个多世纪前就首次交往，但经历了许多风风雨雨，从战争时期的敌人到2013年的全面伙伴，随后10年，两国于2023年在相互信任、相互理解基础上致力于和平、合作与可持续发展的面向战略伙伴关系，正如胡志明主席的遗愿。



苏林强调，这一成果是两国历代领导人、政府、国会和人民三十年来坚持为恢复和建立信任无数努力的结晶。



苏林对两国关系提升为全面战略伙伴关系一年来取得的令人鼓舞的成果表示欢迎，同时认为，在新关系框架的全面具体内涵基础上，双方有很大空间来深化和推动两国关系日益稳定和实质性发展，为两国人民带来更多福祉，同时为地区乃至国际和平、稳定与繁荣作出贡献。



苏林强调，更重要的是，其有助于双方建立互信，为“共同构建两国关系的美好愿景，让我们两国民族、我们的子孙永远是好朋友、好伙伴” 夯实基础，正如阮富仲总书记在2015年对美国进行历史性访问时所说的那样。



苏林会见美国亚洲协会（Asia Society）领导。图自越通社



展望2025年越美建交30周年，苏林提出，双方应继续加强密切配合，有效落实2023年越美联合声明，特别是加强高层互访与接触；将科技合作（半导体、人工智能）和高素质人力资源培训作为两国关系的战略突破口；继续优先合作解决战争后果，进而建立和增进双方互信；本着坦诚、建设性的精神加强对话；加强协调，为地区乃至世界和平、稳定、繁荣作出更大贡献。



苏林引用美国第十六任总统亚伯拉罕·林肯的“预测未来最好的方法，就是去创造未来”来结束演讲，再次强调，30年来双方携手创造国际关系典范的历史亮点，就像一幅由多人的贡献和努力编织而成的美丽画卷，其中包括杰出领导人，甚至是那些默默无闻的人。



美国前国务卿约翰·克里在活动上致辞时强调，得益于双方历代领导人和人民的努力，今天两国不仅因发现了促进愈合、结束战争的公式而高兴，而且也迎来实现美国第二任总统约翰·亚当斯曾经说过的“一起，给年轻一代我们这一代人无法想象的机会” 的机遇。



沙利文参议员强调，越美全面战略伙伴关系得到美国两党的支持，具有巨大的发展潜力，为地区和世界的和平、稳定、合作与发展作出积极贡献。美国国会将继续支持一个“强大、独立、韧性、繁荣”、在该地区发挥重要作用的越南。



*此前，苏林一行会见了美国亚洲协会（Asia Society）领导及部分美国友人。



苏林表示，经过近80年的建国和近40年的革新，越南已准备好进入新的历史起点——越南人民前进的新时代。越南希望在此进程中继续得到国际社会特别是美国的大力支持和陪伴。



亚洲协会领导和美国友人对越南在国家革新与发展事业中取得的成就表示祝贺；强调将继续支持越美关系稳步可持续发展，满足两国人民的利益和愿望，为地区和世界的和平、稳定、合作与发展作出贡献；重申愿陪伴越南扩大自身实力、强劲发展。（完）