越共中央总书记、国家主席苏林：越南与泰国将推动潜力领域的合作

据越通社特派记者报道，5月28日中午，越共中央总书记、国家主席苏林与泰国总理阿努廷·参威拉军共同会见记者，通报会谈成果。



泰国总理阿努廷强调，此次访问恰逢泰越建交50周年，具有特殊重要意义。此次访问将为双方进一步深化全面战略伙伴关系、推动合作取得务实成果并为两国人民带来实实在在的利益奠定基础。



阿努廷表示，两国领导人进行了开放、坦诚的交流，并一致同意推动泰越全面战略伙伴关系框架下各领域的合作。双方一致同意加强合作，共同应对当前世界经济形势的不稳定和波动，其中高度重视两国民营经济领域合作，力争尽早实现双边贸易额年均达250亿美元的目标。未来，双方将把合作重点放在能源安全、科技、创新、生物技术和农业等领域合作，并强调双方可共同推动湄公河次区域经济发展。阿努廷相信，此次会谈成果将进一步巩固和加强两国友谊、互信与合作，为两国人民带来更多利益。



苏林总书记、国家主席表示，两国领导人举行了非常成功的会谈，并取得积极、全面和务实成果。双方高度评价近年来越泰关系取得的积极进展，其中两国政治互信不断巩固，国防安全合作持续加强，经贸投资合作继续成为亮点，人文交流蓬勃开展，在地区和国际论坛，特别是在东盟框架下的协调配合日益紧密。



在此基础上，双方深入讨论了推动越泰关系更加稳健、可持续和高效发展的方向与措施。双方一致同意进一步深化政治互信，并将其视为两国长期紧密关系的政治基础；加强各渠道、各层级高层往来与交流，提高现有合作机制效能；继续维持并发挥国防安全合作机制作用。双方承诺加强打击跨境犯罪合作，推动双边司法合作协议谈判与签署，并重申不允许任何个人或组织利用一国领土从事损害另一国利益的活动。

越共中央总书记、国家主席苏林发表讲话。图片来源：越通社

苏林总书记、国家主席强调，双方将推动清洁能源、数字经济、绿色经济、创新、高科技农业等潜力领域合作，加强交通基础设施和物流互联互通，充分利用湄公河次区域经济走廊，特别是东西经济走廊，为两国及地区货物流通和服务往来创造便利条件。



关于地方合作，苏林总书记、国家主席表示，双方将进一步提高合作成效，加强旅游推广、文化与教育交流，促进人民交往，特别是青年一代交流，从而深化两国人民之间的理解与联系。



苏林高度评价泰国政府对旅泰越南人社群给予的关心与支持，并强调旅泰越南人社群是两国关系的宝贵桥梁，是维护和发展两国人民友谊的重要组成部分。



在地区和国际问题上，苏林强调维护东盟团结和中心地位的重要性，并一致同意加强在推动东海和平、稳定、安全以及航行与飞越安全和自由，本着国际法通过和平方式解决各争端等共同关心问题上的立场协调；欢迎泰国和柬埔寨认真落实停火协议，并希望双方继续通过对话长期和平解决边界争端，以维护双方及地区整体利益。



苏林表示相信，在两国领导人和人民共同努力下，越泰全面战略伙伴关系将继续得到更加有力、务实和高效的发展，更好符合两国人民利益，并积极促进地区和世界的和平、合作与发展。（完）