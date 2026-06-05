越共中央总书记、国家主席苏林：致力于生态文明、绿色越南与和平、可持续的海洋

值此世界环境日（6月5日）和世界海洋日（6月8日）之际，我们一同更深层次地去思考一个关乎时代命脉的重大问题：人与自然的关系正面临着巨大变革，这迫切需要我们在发展、责任与行动上采取全新路径。一个安全的环境与和平、可持续的海洋，是各国发展、安全、和平、公平、道德以及国家民族长久存续的核心所在。

当今世界正经历着前所未有的生态环境深刻巨变。地球持续变暖、极端天气、冰川融化、海平面上升、干旱、洪涝、森林火灾、海水倒灌、生物多样性锐减、海洋环境污染等问题，正直接波画和冲击着每一个大洲。这种失衡状态表明，自然的承受极限正被推向危险的边缘。



这些挑战向全人类提出了一个重大问题：如果哺育生命的生态基础遭蚕食，能否实现可持续发展？几个世纪以来，人类在工业、科学、技术、贸易和城镇化方面取得了伟大成就。然而，过度依赖资源开采、化石能源消耗、线性生产以及浪费型消费文化的增长模式，也给生态环境留下了沉重的后遗症。



从这一认识来讲，环境保护必须被视为国家安全与人类安全的核心内容。一个国家或许可以实现高增长，但如果人民不得不生活在污染和环境恶化之中，就不能算作可持续发展。一个现代且繁荣的社会，必须是一个懂得在生态极限内创造财富、负责任地利用资源、将自然视为生存条件、国家资产以及后代遗产的社会。



林同省目前共有11个风电项目，总装机容量为404兆瓦。图自越通社

海洋更清晰地展现了全人类相互关联、相互影响的特性。某一海域的气候变动或动荡不安，都可能波及众多国家的粮食安全、贸易、能源以及生计。因此，保护海洋不仅是一项环境义务，更是和平、合作、国际法、公平发展的必然要求，也是国际社会的共同责任。



对越南而言，这些问题具有格外深远的意义。越南是一个沿海国家，深受气候变化带来的沉重影响。越南拥有3260多公里的海岸线、两大平原、密集的河流系统以及众多沿海城市，这里是数百万渔民和社群赖以生存的家园。因此，面对海平面上升、台风洪涝、海水倒灌、塌方、污染、资源锐减、生态变动以及对自然的过度开发，我们国家极易受到伤害。



在此背景下，越南通过承诺到2050年实现净零排放、推动公正能源转型、减少海洋塑料垃圾、发展循环经济、保护生物多样性以及实施海洋经济可持续发展战略，向国际社会展现了强烈的责任担当。这些承诺并非外部强加的义务，而是国家自身的内在需求。越南想要实现快速且可持续的发展，成为高收入国家，就必须在科学技术、数字化转型以及保障生态环境安全的基础上，实现国家发展模式的革新。



长期以来，越南各地区、各海域和各乡村的传统文化都蕴含着与自然和谐共生的精神。在新时代，这一传统需要升格为现代发展核心价值体系：尊重自然、节约资源、负责任消费、更清洁的生产、更绿色的技术、更透明的治理以及世代之间更具公平性。



胡志明主席以其远见卓识，很早就将人、自然与民族的未来置于一个统一的整体之中。他老人家曾经教导：“百年大计，教育为本；十年大计，树木为先”。在这一思想中，“种树”是建设生存环境的切实行动，“树人”则是培养具有知识、道德和责任感的发展主体的根本事业。他老人家也曾经写道：“开春即是植树节，让祖国江山历久弥春”。这是朴实却超越时代的号召，每栽下一棵绿树就是对未来的一份希望，每一次保护自然的行动都是让国家更加可持续、更加美丽和更具人文关怀的一种方式。



岘港市住宅屋顶太阳能电池板系统。图自越通社

对于海洋、岛屿，他老人家曾叮嘱吉婆岛、吉海岛的同胞：“……森林是金，海洋是银。森林和海洋是我们的，由我们人民当家作主，必须努力开发、保护……” 这句话蕴含着深刻的发展观，资源主权始终与守护责任相伴相生，开发必须与保护挂钩，今天的发展必须考虑到明天。海洋不仅是经济资源，更是越南民族的生存空间、主权空间、文化空间、连接空间和战略空间。



从胡志明思想出发，顺应时代要求，我们需要确立一个贯穿性的指导观点：绿色发展、环境保护、海洋保护与应对气候变化，必须成为国家在新纪元发展模式中的一根支柱。这并非资源环境部门的专属工作，而是整个政治体系、企业界、每一个地方、每一个家庭和每一位公民的共同任务。



想要完成任务，未来需要聚焦于六大任务。



一是、朝着将自然视为可持续发展的基石方向，完善发展思维和环境治理体制。所有发展战略、规划、计划、发展项目，都必须置于生态系统承载力、气候适应能力和人民健康保护要求之内。需要改变思维，从“发展后再处理污染”转向“从发展设计之初就防范污染”。朝着综合、跨部门、跨区域的方向，对环境与资源治理方式进行革新。拓宽发展衡量指标，不止于产量或增速，而是涵盖生活质量、资源利用效率、排放水平、气候抗御能力和社会公平。体制必须确保“污染者付费、自然保护者受益、绿色发展地方受鼓励、绿色革新企业获支持、破坏环境行为严惩不贷”的原则。



二是、推动增长模式、能源结构、生产、消费和城镇化过程中的绿色转型。绿色转型必须成为提升国家竞争力的动力。需要大力推进节能增效，发展适合系统安全的新能源，逐步减少对化石燃料的依赖，推动低碳工业、生态农业、公共交通、绿色建筑、绿色材料和循环经济。企业必须处于转型过程的中心位置，因为正是企业进行技术创新、供应链调整、创造绿色就业并满足国际市场的各项新标准。国家需要出台绿色财政、绿色信贷、绿色公共采购、排放标准、碳定价机制等政策，并向中小企业提供技术、资金和市场等方面的支持。



三是、发展绿色、现代、负责任，与维护主权、人民生计和海上和平相结合的海洋经济。越南认为，守护海洋环境、保护海洋生态系统、发展可持续海洋经济，必须与维护和平、稳定、安全、安宁、航行自由、尊重国际法，特别是1982年《联合国海洋法公约》齐头并进，以及坚持和平解决争端、共同将东海建设成为合作、责任和可持续发展的海域。越南将确立基于科学、技术、海洋数据、生态系统保护；发展绿色港口系统、海上可再生能源、海洋生物产业、海岛生态旅游、海运服务等的更现代海洋经济发展模式。需要严格管控非法捕捞，保护水产资源，提高渔民生活水平。



四是、恢复自然生态系统，建设气候适应能力，将其视为国家的战略基础设施。对自然的投资就是对未来的投资。积极防灾减灾，保障水资源安全、粮食安全、公共健康和生计稳定。需要优先恢复上游森林、沿海森林、红树林。严格保护敏感生态系统；强化采砂、地下水、近岸资源的开采活动管控。建设适应气候变化的城市，重建江河湖渠空间；提高预报、预警能力和灾害风险管理能力。对于九龙江三角洲、沿海中部、北部山区和各大城市，适应气候变化必须成为发展规划、公共投资和民生保障的核心内容。



五是，建设基于科学、数据、数字技术以及全社会参与的环境治理体系。需要建立关于排放、水质、空气、垃圾、生物多样性、海洋资源、山体滑坡、海水入侵、气候风险以及企业环境合规性的国家数据系统。卫星技术、人工智能、环境传感器、数字地图、海洋岛屿数据库、自然灾害预测模型以及民众反馈平台应得到广泛应用。民众有权了解其所居住的环境质量，企业有义务实现环境影响的透明化，国家机关必须基于证据做出决策并向人民负责。与此同时，需要在学校、社区和社会推动环境教育；开展科学传播，倡导绿色生活方式，实现垃圾源头分类，减少一次性塑料制品的使用，在全社会践行生态公民文化。



六是，确保绿色转型中的公平性，并加强在气候、环境和海洋等领域的国际合作。绿色转型只能在公平、包容和人文的过程中才能取得成功。贫困者、高排放行业的从业人员、沿海社区、妇女、儿童以及弱势群体需要在生计、职业培训、金融、风险保险、适应性基础设施以及获取社会服务等方面获得支持。需要建立支持企业实现绿色转型的机制，为保护生态环境的民众创造可持续的生计。



河内西部城区居民使用充电站为他们的车辆充电，这表明人们对绿色能源的需求日益增加。图自越通社

越南呼吁国际社会，尤其是发达国家更加全面、有效地履行有关气候金融、技术转让、人力资源培训、适应支持、治理能力培养等领域的承诺，并为发展中国家的绿色产品扩大市场。工业发达国家在工业化进程中已先行一步，它们凭借较高的排放量和卓越的金融及技术能力，在长期积累了财富。因此，他们在应对气候变化、保护海洋和修复全球生态系统方面的责任必须与其现有能力和历史责任相匹配。一个公平的绿色秩序必须帮助发展中国家不掉队，不将环境标准化为新的贸易壁垒。



发展中国家需要下定决心实现增长模式转型，有效利用支持资源，提高履行绿色承诺中的透明度与问责制。但转型的路线图必须符合发展水平、技术能力、财政预算条件、保障能源安全及粮食安全和民众生计等要求。



越南愿意在应对气候变化、保护生物多样性、减少塑料垃圾、保护海洋、促进公正能源转型以及建设绿色经济等方面作为国际社会的积极且负责任的成员国。我们希望与各伙伴发展更具实质性的合作框架，其中，绿色金融惠及最需要的地方，清洁技术得到更广泛地分享，治理知识传播得更快，绿色转型带来的益处在各国家、社区和世代之间得到更公平的分配。

上述六大任务必须本着切实的行动精神，由国家、企业和全社会协同并进。每个地方必须制定符合其生态特点和发展模式的行动计划。每个部委必须将绿色目标融入其专业政策中。每个企业必须将环境合规性视为生存标准，将绿色创新视为竞争条件。每个人必须将对自然、海洋岛屿、家乡的热爱转化为具体的日常行动。



世界环境日和世界海洋日提醒我们：地球的承载力是有极限的，海洋正在遭受损害，人类必须采取负责任的行动。我们肩负着在二十一世纪中缔造一个绿色、负责任且可持续的越南的使命；构建一个繁荣、人文、现代、与自然和谐相处的发展模式；建设一个富强的国家，同时保持环境依然清新、海洋岛屿依然宁静、河流依然清澈、森林依然茂密，让每一位民众都能生活在安全、健康与幸福环境之中。



每一位越南人要从一项具体的事情做起：种植并照料一棵绿树、减少使用一次性塑料制品、节约能源、分类垃圾、保护水源、保持海滩清洁、推广绿色生活习惯，为越南绿色可持续的未来而采取行动！（完）