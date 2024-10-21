越共中央总书记、国家主席苏林：紧跟实践 制定切合实际的法律规定

10月21日，越南第十五届国会第八次会议在首都河内隆重开幕。越共中央总书记、国家主席苏林出席并发表重要讲话。



绝不行政化国会工作



苏林总书记、国家主席苏林在发表讲话时强调，从任期初至今，本次会议工作量最为庞大，同时也是负责将越共十三届十中全会体制化，尽快把党的主张渗透实际生活，解决国家其他重要问题的首次会议，为国家迈进纪元—民族奋发图强新纪元奠定基础和做好各方面的准备。



苏林评价说，国家所取的的成就离不开第十五届国会乃至国会的重要贡献。国会工作大有革新，更实质和更有效。国会日益发挥人民最好代表机构、国家最高权力机构的作用。



为了满足国家在新纪元发展的要求，苏林建议国会继续按照越共十三届六中全会于2022年11月9日颁布关于在新阶段继续建设和完善越南社会主义法治国家的第27号决议精神，大力推进组织和工作改革。



苏林指出，大力改革立法工作，其中朝着既确保国家管理要求又鼓励创新、解放一切生产力，疏通各种资源，实现发展的方向推进立法思维转变。管理思维不僵硬，彻底消除“管不好就禁止”思维。法律规定需拥有稳定性和长期价值；法律只规定框架性问题、原则性问题，不需要太长。不断变化的实践问题需交给政府和地方来规定，确保调控工作的灵活性，决不行政化国会工作；法律化各项议定和通知。革新制定和组织实施法律流程。紧跟实践，制定符合实际的法律规定，边做边吸取经验，不着急，也不求完美，不让错过机遇；以人民、企业为核心和主体，定期对所颁布的政策质量和效果进行评价，从而及时调整各种不足和矛盾，减少各种资源的损失和浪费；主动发现和最快解决由法律规定造成的各堵点。秉持“地方决定、地方去做、地方负责”方针推进分级分权；彻底改革行政手续，减少费用，为人民和企业创造便利条件。集中控制立法中的权力，坚决反对消极，强化遵规守纪意识，发挥责任意识，尤其是负责任的责任，坚决反对消极、“集团利益”等。



大力革新国会组织架构和工作



苏林要求国会更好落实最高监督和对国家各种大问题做出决定的职能；尽早研究和明确国会符合实际的监督方法和形式，避免与其他国家机关工作重复交错，造成浪费。继续提高询问和回答询问、说明、监督法律文件等工作的质量；注重监督、审议、敦促实施监督后各项建议。



苏林强调，本次会议监督和对国家各大问题做出决定等的工作量较大，建议国会、国会代表发挥自己在讨论和对各种大问题做出决定中的作用和责任。

苏林指出，大力改革国会组织架构和工作，确保有效运行，提高履行国会代表任务和权限的质量和效果，将其视为革新国会工作的重中之重因素。国会、国会各机关、国会代表的工作需确保尽职尽责，明确划分各机关的职能和任务以及其之间的关系，确保国家治理流程的严谨和和谐。



国会和国会代表需发挥模范带头作用，为制定国家发展体制做出积极和重要贡献，与此同时发挥革新、改革、尽心尽力服务国家、服务人民的精神；不断修养、磨练道德品质，守纪律，提高工作能力等。



苏林同时建议继续提高国会对外工作，为提高越南在国际舞台上的地位和作用做出贡献。



苏林还建议国会、国会各机关、国会代表发挥团结、责任、创新等精神，出色完成自己的重任，为同全党、全民和全军团结奋进，尽早成功建设能与全球五大洲并驾齐驱的越南社会主义国家，满足伟大胡志明主席的心愿和国家民族的愿望。（完）