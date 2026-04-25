越共中央总书记、国家主席苏林：第五军区须发挥在全民国防阵势建设中的核心作用

4月25日上午，越南国防部第五军区司令部党委在岘港市隆重举行“人民武装力量英雄”称号颁授仪式。越共中央总书记、国家主席、中央军委书记苏林出席并发表讲话。



在仪式上，第五军区司令黎玉海中将表示，第五军区武装力量成立于1945年10月16日。经过80多年的建设、战斗和成长，一代代第五军区武装力量官兵团结一心、众志成城，克服千难万险，奉献牺牲，立下了赫赫战功；曾两次荣获党和国家的金星勋章；三次荣获胡志明勋章；老挝国家伊沙拉勋章、劳动勋章；柬埔寨王国友谊勋章；共有942个集体和474名个人被授予“人民武装力量英雄”称号，以及多项其他崇高奖励。



越共中央总书记、国家主席、中央军委书记苏林在仪式上发表讲话。图自子越通社

苏林在仪式上发表讲话时强调，第五军区是重要的战略区域，是广阔、险要且潜力巨大的军事、国防和安全空间。稳固第五军区就是稳固祖国的战略屏障；建设强大的第五军区就是直接为构筑全民国防阵势、人民安全阵势、全民边防阵势和民心阵势作出贡献，尤其是在当今国家最关键的区域之一。

稳固第五军区就是稳固祖国的战略屏障。建设强大的第五军区就是直接为构筑全民国防阵势、人民安全阵势、全民边防阵势和民心阵势作出贡献，尤其是在当今国家最关键的区域之一。

为在新阶段出色完成任务，苏林要求第五军区武装力量继续深刻领会并认真执行党在新形势下关于军事、国防、建设和保卫祖国的路线、主张；早谋远虑，掌握情况；提高研究、预测和战略参谋能力；绝不在任何情况下陷入被动和意外；必须保持政治定力，坚持党对军队绝对、直接、全面领导的根本原则；同时将中央、中央军委、国防部的大政方针具体化，使之符合第五军区辖区的具体条件。

越共中央总书记、国家主席、中央军委书记苏林向第五军区授予“人民武装力量英雄”。图自越通社

第五军区武装力量必须充分发挥在全民国防建设、全民国防阵势与人民安全阵势、全民边防阵势中的核心作用，尤其是在战略、重点、敏感地区；必须将加强区域防御与经济社会发展规划紧密结合起来；将西原地区发展与中部沿海地区相结合；将边境与内陆、沿海与海岛相结合；将发展与维护政治稳定、社会秩序安全和国家主权结合起来。



苏林强调，必须特别关注日益筑牢“民心阵势”。第五军区要强大，首先要得到人民的爱戴、拥护、支持和同行；必须更好地关照辖区内的人民生活，特别是偏远地区、革命根据地、少数民族地区、边境地区、受灾地区、沿海和海岛地区的人民。第五军区官兵必须始终牢记：自己最强大、最持久的力量是民心；而只有军民同心、同信、同德，民心才会持久稳固。



此前，苏林同中央工作代表团、国防部领导、第五军区领导指挥员在第五军区司令部院内的纪念堂上香缅怀胡志明主席和武元甲大将。（完）