越共中央总书记、国家主席苏林：河内必须实现更快增长、更高质量发展

7月8日下午，越共中央总书记、国家主席苏林在河内主持召开与河内市委的工作会议，就2026年上半年任务落实情况，确保实现2026年GRDP增长11%及以上目标的各项任务和措施，以及落实政治局于2026年3月17日颁布关于建设和发展新时代河内的第02号决议等内容展开讨论。



需要全面盘点核查发展资源



河内市委常委会代表在会上简略介绍了上半年经济社会发展情况。其中，上半年该市GRDP增长8.22%，高于全国平均水平，公共投资到位资金达逾63万亿越盾，同比增长超过112%，城市建设、民生保障、国防安全等领域持续得到保障。河内市将2026年地区生产总值增长11%的目标设定为一项重要，并且不会下调的政治任务。



越共中央总书记、国家主席苏林在会议上发言时强调，2026年下半年具有决定性意义，要求河内市委常委会集中领导指导落实好各项任务。他指出，两位数增长是重要的政治任务，但不能盲目追求增长而不计代价，需要根据各行业、领域、区域和重大项目重新制定增长方案。河内必须全面盘点核查发展资源，包括土地、公共资产、投资资金、安置用地、技术基础设施、社会基础设施、高素质人力资源、数据、科学技术等方面。



苏林明确指出，要释放正在被堵塞的资源，这是河内最大的增长空间。不能让资源"冻结"或延误浪费，不能让城市错失机遇；不能在城市尚缺教育、医疗、文化、住房和城市基础设施资源的情况下，让办公楼、公共用地和公共工程闲置荒废。



对于重点项目，须高度集中做好征地拆迁、投资资金到位和项目实施工作；优先为环线、跨红河大桥、城市铁路、防洪排涝基础设施、污水处理、固体废物处理、住房和区域连接干道等项目解决征地拆迁问题。



率先创造新模式、新做法、新动力



会议现场。图自越通社

苏林同时强调，要进一步发挥企业、服务、贸易、旅游和消费领域的作用；在科技、创新、数字化转型和高素质人力资源方面实现突破。河内必须在建设基于知识、数据和创新的经济方面走在前列，大胆试点为首都高科技企业提供金融支持等。



苏林要求，集中解决人民群众的迫切问题，特别是在2026年内，将交通拥堵、内涝、空气污染、污水和垃圾处理、食品安全、城市秩序、学校和医院等问题实现明显转变，建设绿色、文明、宜居的首都。



苏林重申，河内市要最高水平完成2026年目标，提前为2027年和整个2026-2030年阶段做好准备。项目清单、投资资金、征地拆迁、投资手续、规划、土地储备和人力资源等决定2027年增长的关键任务，必须从2026年下半年就开始准备，不能等到新的一年才开始处理。



河内市委常委会须加强市委和常委会对重点任务和重大堵点问题的直接领导作用，强化一把手责任制。



苏林总书记、国家主席要求河内必须实现发展质量更高发展速度更快，必须更加现代化，但要守住首都的文化底蕴和特色，必须更加繁荣富强，但首都每一位市民都要享受到发展成果，必须率先创造出具有全国辐射力的新模式、新做法、新动力。（完）