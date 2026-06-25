越共中央总书记、国家主席苏林：提升战略预判能力，建设现代化军队

越共中央总书记、国家主席苏林6月24日上午在河内召开的2025-2030年任期第二次中央军委会议上发表指导性讲话时，强调军队在捍卫国家独立、主权、统一和领土完整中必须发挥核心作用；提高战略研究和预判质量，主动识别传统与非传统安全风险，尤其是网络空间面临的挑战。



苏林要求继续提高训练和战备质量，严格管控领空、领海、边境、内陆和网络空间；同时提升国际融合与国防外交水平，增进战略互信，未雨绸缪保卫祖国作出贡献，确保在任何情况下都能从容应对，避免陷入被动和突发状况。



苏林强调，要以科技创新、创新驱动和数字化转型为牵引，加快推进革命化、正规化、精锐化、现代化军队建设；深入贯彻落实中央政治局和中央军委战略决策部署，加快人工智能、大数据、仿真技术等前沿科技应用，持续加强军民两用关键技术研发攻关和自主掌握，着力提升军队现代化建设质量效益和国防科技创新能力。



会议场景 图自越通社



创新思政工作内容与方法，推动重心从宣传教育向认知治理转型。严格落实意识形态安全与党内思政建设各项部署，持续深化“两个坚定、两个推进、两个预防”要求，坚持“五个过硬”和“六个明确”标准，强化基层监督。巩固既有成果，完善思想动态常态化管控机制，坚持教管结合，全面提升思政工作的质量与效能。



苏林要求，持续加强军队党的建设，全面提升基层党组织领导力和战斗力，锻造一支政治过硬、敢于担当、作风优良的党员队伍。扎实做好群众工作与拥军优属，深化全民国防教育。强化军地协同配合，持续推进烈士遗骸搜寻、归集和身份确认工作。



苏林建议继续构建全民国防阵势与人民安全阵势相结合，发挥整个政治体系和全民族大团结力量，建设稳固的全民国防。军队需主动应对非传统安全挑战，随时参与国内外应急救援、救灾和灾后恢复工作。



会议还通过了2026年上半年军事国防工作总结及下半年任务报告。评价认为，2026年上半年，中央军委和国防部领导全军圆满完成各项军事国防任务，保持战略主动态势，确保在任何情况下不陷入被动和意外。



全军继续推进组织机构调整，朝着精干、强大、现代化方向迈进；提高训练和战备质量；发展高素质人力资源，研究并掌握具有战略意义的技术。数字化转型、网络安全保障和信息保密工作同步推进，国防外交和国际融合在双边和多边层面均取得积极成效。



苏林对中央军委、国防部及全军指战员上半年取得的突出成绩表示肯定，同时要求全军继续发扬团结创新精神，圆满完成未来的各项军事国防任务。（完）