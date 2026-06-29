越共中央总书记、国家主席苏林：建设现代化炮兵导弹部队 在新形势下圆满完成各项任务

越共中央总书记、国家主席、中央军委书记苏林出席纪念典礼并发表讲话。



炮兵导弹司令部司令阮鸿峰少将在纪念典礼上致辞时对炮兵导弹部队组建、战斗、胜利和成长的80年光辉历程感到骄傲，并强调，当今炮兵导弹干部战士愿意锤炼高尚品德、提升本领才干，续写新光荣，赓续优良传统，着力建设“精、简、强”的炮兵导弹部队，决心圆满完成各项任务，与全党、全国人民和全军携手胜利完成新纪元越南社会主义祖国建设与捍卫事业。



苏林在纪念庆典上对炮兵导弹部队所取得的卓越成就表示祝贺与赞扬。他指出，越南正迈入新的发展阶段，要实现快速、可持续发展，必须建设强大的国防力量，打造革命化、正规化、精锐化、现代化的人民武装力量。其中，炮兵导弹作为火力打击的重要火力力量，必须成为国家作战体系的重要支柱。



苏林要求炮兵导弹司令部和全体炮兵导弹干部战士着力建设政治过硬、思想过硬、组织过硬，绝对忠诚于党、祖国和人民的力量。炮兵导弹干部战士要深入学习贯彻党的军事、国防路线，中央、中央军委和国防部关于保卫祖国，建设革命化、正规化、精锐化、现代化军队的各项决议和指示。



越共中央总书记、国家主席、中央军委书记苏林在纪念典礼上发表讲话。图自越通社

苏林要求，进一步健全炮兵导弹部队组织体系，提升战略参谋能力，加强全民国防阵势中的炮兵导弹力量建设。



精简编制是为了实现更强、更快、更精准、更高效。现代化不仅意味着拥有先进武器装备，更意味着建设现代化的人才队伍、现代化的组织体系、现代化的指挥体制、现代化的训练模式、现代化的后勤技术保障以及现代化的作战方式。 越共中央总书记、国家主席、中央军委书记苏林

苏林指出，要大力增强科技自主创新能力，推进数字化转型，加快武器装备现代化建设，不断增强后勤、技术保障能力和国防工业水平等。



他强调，新时代炮兵导弹干部战士必须具备坚定的政治立场、精湛的专业素养、严明的纪律作风、规范的军人风貌、科技思维、创新精神以及快速适应能力。此外，要熟练掌握现代化武器装备、数据、作业流程和各类情况和自我管理，能够在新形势下完成各项工作任务。



值此之际，苏林向国防部炮兵导弹司令部授予一级保卫祖国勋章，表彰其在军事训练、战备执勤、人民军建设和巩固国防等工作中取得优异成绩，其为社会主义建设和祖国保卫事业作出了重要贡献。（完）