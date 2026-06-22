越共中央总书记、国家主席苏林：建设满足新时代要求的安全人才队伍

越共中央总书记、国家主席苏林出席纪念典礼并发表讲话。越共中央政治局委员、政府总理黎明兴，越共中央政治局委员、国会主席陈青敏送花篮祝贺。



苏林总书记在讲话中高度评价中央公安党委、公安部的紧密且高效领导与指导以及中央各部委、行业、各地方和国际友人的关心、配合与创造便利条件，让人民安全学院在各方面日益发展壮大，满足了新形势下的任务要求。



苏林强调，国家越发展，安全面临的挑战就越大，维护国家安全的要求就越高、越全面。在此背景下，人民安全学院需要履行全新且极其光荣的责任。这不仅体现在训练和教学工作中，还要培养政治本领过硬、道德品质纯洁、绝对忠于党、祖国和人民、精通法律、业务精湛的学员队伍，具备引领和弘扬践行党的路线方针的行动精神，并成为在数字化能力、创新思维、终身学习能力、对变化的快速适应能力、全球化环境下的合作能力、数字道德以及数字公民精神等方面的典范。



为了在新的革命阶段完成这一光荣责任，苏林总书记要求确立学院新的发展定位，强力创新教育教学思维、方法和内容，将传统与现代紧密结合，做到在校期间就培养出满足新时代维护国家安全任务要求的安全人才队伍。



随着科学技术的迅猛发展，人工智能（AI）和量子技术正在改变安全与安全防护的本质。这些都是全新的课题，要求学院必须统一认识，尽快制定具体战略，扩大教学范围并大力调整教学内容，以满足新革命阶段在提供安全人力资源方面的任务要求。



越共中央总书记、国家主席苏林向人民安全学院授予“人民武装力量英雄”称号。图自越通社

苏林要求增强在推进新高度外交方面的贡献，助力胜利实现党和国家关于主动塑造和平、稳定、发展与自强的方针，提高在地区内的预防性外交、和解与斡旋能力。



该学院要注重建设一支有定力、有智慧、有远见和有融入国际能力的高素质教师和教育管理干部队伍；使其真正成为模范榜样，为一届届学员注入灵感；并在科学研究、总结实践和发展理论方面发挥先锋作用，成为维护国家安全领域的顶尖专家。



苏林总书记叮嘱全体学员，在学院学习的时间极其宝贵，要努力学习、熏陶和锻炼革命公安的政治本领与道德品质，发扬“三个最”精神，即“最严明、最忠诚、最贴近群众”；集中树立敏锐的思维基础与开阔的视野，提高终身自学意识和创新能力，从而坚定地迈入新纪元，为维护安全秩序事业做出应有贡献，并续写英雄的越南人民公安力量及人民安全学院的辉煌历史篇章。



公安部、教育培训部及各职能部委、行业需为人民安全学院建立机制、政策并投入资源；出台特有政策，以建设一支与新纪元任务要求相适应的教师和教育管理干部队伍；创造便利环境以吸引各领域的顶尖专家和科学家，从而增强学院的知识资源。



值此机会，越共中央总书记、国家主席苏林向人民安全学院授予了“人民武装力量英雄”称号，表彰该学院在2015年至2025年期间在维护政治安全、社会秩序与安全方面所做出特别卓越的贡献，为社会主义建设和保卫祖国事业立下了功勋。这是该学院第三次荣获该称号。



此前，苏林总书记、国家主席为学院行政办公大楼落成剪彩。（完）