越共中央总书记、国家主席苏林：将航海工业置于建设越南成为海洋强国战略中的适当位置

越共中央总书记、国家主席苏林7月14日下午在越共中央驻地与发展国家航海工业各机关领导举行工作会议。



越共中央政治局委员、中央书记处书记、中央委员、政府领导，中央各部委、行业、机关以及部分集团、总公司领导等与会。



在听取报告和与会代表发言后，苏林总书记、国家主席发表了总结讲话。苏林强调，必须在建设越南成为海洋强国的战略中，将国家航海工业置于适当的位置。这是支撑海洋经济发展、建立水路交通体系、保障国防安全以及提升战略自主能力的基础工业能力。国家必须在设计、新建、修理、改装以及核心装备的技术保障方面维持核心能力；确保在供应链中断、市场波动或出现紧急情况下不陷于被动。



苏林要求按照生态系统思维发展造船工业，使其与海运船队、内河航运工具、港口、物流、配套工业及工具全生命周期服务同步发展，在实际需求和国家竞争优势的基础上，进行有选择、有重点、有条件地促进发展。



国际合作、吸引外资以及发展军民两用国防工业，必须服务于提升国家自主能力。国际资源应当助力于引进技术、管理能力提升、供应商培育、人力资源培训以及市场拓展。



关于眼前任务，苏林总书记、国家主席要求，须集中解锁市场，高效挖掘现有能力并破解各方面的瓶颈。



政府党委须领导、指导政府抓紧制定《至2035年、远景展望至2050年国家航海工业与海洋机械发展计划》；对整个行业的综合能力进行全面梳理、评估和分类；研究并完善符合造船业大合同、长周期、高风险特性的财务、信用、担保与保险机制；推进国内市场充足，在竞争、质量和效益的原则下，将海运船队、内河航运工具、公务船、离岸服务及国防安全的发展需求，与国内工业能力相结合。出台适当政策，鼓励国内产品在达到标准、价格、进度和生命周期成本要求的前提下得到应用。



会议现场。图自越通社

关于长远任务，苏林指出，必须从单纯维持生产能力转向建设现代、绿色、数字化，且具备自主与国际竞争能力的航海及水路工业生态系统。



苏林强调，要同步发展配套工业、设计、科学技术、船检、标准、数据及高素质人力资源；创新外商直接投资（FDI）吸引方式；按照既维持战略能力又向民用领域实施受控辐射的方向，发展造船和海洋机械领域的军民两用国防安全工业；根据区域优势，形成若干重点航海及水路工业中心和产业集群，实现专业化并融入国家网络等。



苏林总书记申明，需要以生态系统思维、有重点的选择和执行纪律来发展国家航海工业；正确发挥国家、各类企业及国际合作的作用；不进行大包大揽式的救助，不搞变相补贴，不跟风投资；但也不放任不管以致丧失战略性工业能力；必须彻底处理遗留问题，保留仍有价值的资产，并将国家的需求重新组织为规范化的市场，为真正有能力、有良好发展前景的企业创造发展环境。（完）