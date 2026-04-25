越共中央总书记、国家主席苏林：将岘港建设成为全国重要增长极

4月25日下午，越共中央总书记、国家主席苏林与中央工作代表团同岘港市委常务委员会举行工作会议，评估越南共产党第十四次全国代表大会决议的落实情况及该市若干重点政治任务的执行情况。



苏林在会上明确指出，在世界经济仍面临诸多困难的背景下，岘港必须努力实现两位数增长目标。因此，岘港必须革新思维，按照现代、创新创意、数字化转型、绿色转型、高竞争力的方向快速升级增长模式，同时必须内力雄厚，在基础设施、能源、供应链等方面实现自主，并提高调控质量。



苏林强调，要进一步加强党及政治体系建设和整顿，使其全面廉洁、强大；提高领导能力、战斗力及组织实施效率。岘港必须继续深刻领会并同步落实中央关于党建工作的各项新决议、结论和规定；维护团结统一；加强纪律、纲纪；提高思想、组织、检查、监督、内部政法以及反腐败、反消极、反浪费工作的质量；必须将党建工作与执行政治任务的结果、处理具体工作的成效、服务人民和企业的质量以及为了共同利益敢想、敢做、敢负责任的精神紧密结合起来。

越共中央总书记、国家主席苏林与岘港市委常务委员会举行工作会议。图自越通社

苏林要求，继续完善并提高两级地方政府模式的运行效率，确保新的机构真正更加精简、效能、高效。该市必须继续核查、完善职能、任务、协调机制、分级分权机制及资源配置；彻底克服部分地区能力冗余、部分地区能力不足、薄弱的问题；提高基层干部队伍素质。



岘港的规划必须体现出现代化、创新创意、高科技、海洋经济的区域竞争力等海洋都市的愿景；既要开辟新的增长空间，又要严守发展纪律，确保土地高效利用，实现经济、社会、环境与战略安全等目标的和谐统一。



鉴于其特别重要的战略地位，苏林指出，岘港的所有发展主张都必须置于巩固国防安全、海岛主权、经济安全、社会秩序安全和民心阵地的要求之下；必须主动及早、从远掌握情况，避免陷入被动和意外；做好群众工作、民族工作、宗教工作；巩固全民大团结；增强社会信任；营造安全、稳定、便利的投资环境，实现长期发展。



苏林强调：“凭借革命传统、团结、活跃、创新的精神，强烈的奋发图强渴望，以及中央的关心与支持，岘港市党委、政府、军民将继续发扬已取得的成果，克服困难与挑战，胜利实现既定目标，将岘港建设成为全国重要增长极、现代化、智慧、宜居、具有区域高竞争力的海洋都市，为国家整体发展作出日益重要的贡献。”（完）