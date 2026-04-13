越共中央总书记、国家主席苏林：将发展的抱负转化为实际力量

4月13日上午，越共中央政治局、中央书记处在河内举行贯彻落实越共十四届二中全会决议全国会议。越共中央总书记、国家主席苏林出席会议并发表指导性讲话。



苏林指出，本次会议提出的要求是必须牢牢掌握、深刻领会，并以果断、协调、高效的方式组织实施，坚持突出重点、带动全面，在整个政治体系中创造明显转变，并转化为全社会的发展动力。



苏林强调，必须充分且深刻地认识到，党的规定是确保我们党在整个政治体系中作为一个统一体运作的关键体制。各级党委、党组织及每一名干部、党员必须正确认识、深切理解并严格执行党的规定，并将其视为自身的政治责任；绝不允许有不同的理解或做法，更不得朝着有利于自身利益的方向去灵活适用。



苏林指出，要实现发展思维根本创新，有效开发各种资源和资本，以实现可持续增长。一个想要实现高增速、可持续且具备突破能力的经济体，不能仅靠单一资源运作，更不能将全部发展重担压在国家肩上。



苏林表示，必须注重疏通民间资本，并将其视为新阶段的战略突破口。这不仅是金融资金，更是数千万民众的智慧、技能、劳动力、企业家精神以及正当致富抱负的总和。一旦得到有效激活，这一资源将转化为极其巨大的内生动力，有助于提升经济的自强能力。



会议现场。图自越通社

苏林要求，在发展规划中要坚决克服行政区划局部思维、行业局部思维和任期局部思维。总体发展规划必须体现在整合、多目标及长期的思维。要创造出更合理的发展结构，更有效地利用资源，更均衡地部署发展空间，更好地连接各地区，并为未来开辟更大的增长空间。如果规划是按照封闭、局部、碎片化、各自为政的思维进行，不仅无法开辟新的发展空间，还会造成冲突、重叠、资源浪费，导致供应链中断并降低整体发展效率，甚至阻碍发展。



苏林总书记、国家主席强调，要解放生产力并疏通民间资源，确保每位民众、每个家庭、每个经营户和每家企业都成为增长的主体。



要营造一个让数千万民众都能看到切实机会的发展环境，使每个家庭、每个经营户都有便利条件进行投资，扩大正当生产经营，并长期扎根于国民经济之中；必须确保企业看到稳定且透明的体制、合理的合规成本、配套的基础设施以及广阔的市场准入能力，从而创造出强劲的内生动力，推动创新、创业和可持续发展。



每一项机制、政策，每一个基础设施项目，每一笔资金，都必须致力于激活民间的潜力与发展抱负，将潜在机会转化为增长实践，并将信心转化为国家长久发展的动力。



苏林总书记要求，继续完善并提高两级地方政府模式的效力与效率。为了使这一模式充分发挥价值与力量，需要将其置于国家治理的统一整体中进行审视，秉持一条贯穿始终的原则，即：“中央强于战略定向、体制与监督；地方强于组织实施，其中乡级在决定整个系体系运行质量方面发挥着关键作用”。



苏林要求，从中央到地方的各级党委、党组织及全体干部党员必须以高度的责任意识投入工作任务中，做到更加主动、更加果断、更加务实。各级、各部门、各地方必须置身于全局之中，明确自身在国家发展全景图中的角色与责任，从而采取高度统一、守纪高效的行动。



苏林重申，重中之重是必须在全社会中创造信心和发展动力。当民众有信心、企业有信心、系统运行顺畅、资源得到疏通时，发展的抱负将转化为实际力量，为推动国家在未来阶段快速、可持续发展作出贡献。（完）