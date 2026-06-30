越共中央总书记、国家主席苏林：吸引外资旨在增强内生动力与自主发展能力

苏林表示，经过近40年革新开放和吸引外资，越南已进入新的发展阶段，发展理念也随之转变。过去的目标是尽可能多地吸引外资，而当前更加注重高效利用国际资源，提升科技水平、经济竞争力和自主发展能力。



苏林强调，第10号决议的目标是推动外资经济发展与提升国家战略自主能力、生产能力和创新能力相结合，力争到2030年使越南跻身东盟投资营商环境、竞争力、创新能力、公共服务质量以及承接高质量投资项目能力领先国家行列。



苏林指出，吸引外资必须与越共中央政治局关于发展民营经济(第68号决议)和国有经济（第79号决议）的其他战略决议同步实施，形成国有经济、民营经济和外资经济三大经济板块协同发展的格局。其中，民营企业要创造条件深度融入全球价值链，国有经济在基础性、关键性领域发挥引领作用，外资经济则成为推动技术转移、提升国内生产能力的重要力量。



在招商引资理念创新方面，苏林要求各部门、各地方积极为具备实力、拥有先进技术、具有社会责任感并承诺长期扎根越南发展的投资者创造有利条件；同时严格筛选投资项目，坚决不引进技术落后、高耗能、高污染、土地利用效率低、存在转移定价、逃税行为或对国防安全和关键基础设施构成风险的项目。



苏林还要求继续完善制度体系，建设稳定、透明、可预期并与国际规则接轨的投资环境，由“管理型政府”加快转向“发展型、服务型政府”，并将优惠政策与投资者履行承诺的实际成效紧密挂钩。





越通社党委干部、党员出席大会。图自越通社。





苏林表示，越南要大力发展国内工业生态体系，推动外资企业与越南企业建立更加紧密、务实的合作关系，使跨国企业不仅来越投资生产，还积极支持配套产业发展、供应商培育、技术转移和知识共享，帮助本土企业更深层次融入全球价值链。



与此同时，发展高素质人力资源和完善战略性基础设施被确定为提升国家竞争力的关键条件。各地应把工业园区、经济区建设与人才培养、工人住房、社会服务以及本土企业协同发展有机结合起来。



在投资促进方面，苏林要求全面创新招商方式，围绕重点跨国集团、投资基金和战略合作伙伴开展精准对接，全程陪伴投资者完成从考察、落地到扩大投资的全过程。同时，加快发展现代资本市场，推动证券市场升级，建设国际金融中心和自由贸易区，把越南打造成为不仅吸引制造业投资，而且吸引高质量资本和现代金融服务的重要目的地。



苏林强调，第10号决议只有得到有效落实才能真正发挥作用。各部委、各地方要结合自身规划和比较优势制定具体行动计划，避免不惜代价招商引资或盲目复制相同的发展模式。



苏林表示，越南正以崭新的姿态迈入新的发展阶段，欢迎外国投资者长期来越合作，遵守越南法律，尊重劳动者和社区利益，积极开展技术转移、人才培养，共同提升越南在全球价值链中的地位。（完）