越共中央总书记、国家主席苏林：力争2025年完成建设精简、强大的军队

8月28日，越共中央总书记、国家主席、中央军委书记苏林就越共十三大任期初至今国防军事任务执行情况及今后主要工作任务主持召开与中央军委常务委员会的会议。



越共中央委员、中央军委副书记、国防部长潘文江大将引导会议。



越共中央政治局委员、中央军委常委、政府总理范明政等领导代表出席会议。



据中央军委常委会的报告，越共十三大任期初至今，尽管仍面临诸多困难和挑战，但中央军委常委会、国防部已指导、领导全军弘扬团结精神，做好备战、生产、保障国防安全和参谋等任务，筑牢全民国防阵线、人民安全阵线和民心阵线。军队在应对自然灾害、搜寻救援等工作中发挥先锋作用，综合作战能力不断提升。军队建设、党建工作得到特别重视、国防外交取得丰硕成果，满足新形势下保卫祖国的新任务需求。



苏林在讲话中高度评价中央军委常委会、国防部和全军取得的成就，强调军队在维护和平、稳定环境的重要作用。



对于今后工作任务，苏林要求中央军委、国防部当好党和国家的战略参谋助手，本着“以人为本”原则，贯彻落实全民国防任务，在新形势下牢牢保卫祖国。



苏林强调，要不断提升军队作战能力，主动应对非传统安全威胁。到2025年完成建设精简、强大的军队，到2030年建设正规、精锐、现代化的革命人民军队。不断推进军队党风廉政建设。本着“多友少敌”、“以多变应万变”方针，积极主动开展国防外交工作，正确、和谐、灵活对待伙伴，遏制冲突、避免陷入被孤立、被依赖的处境。



与此同时，关照干部战士物质精神生活，发挥自身优势，自强不息，发展国防工业、军事科技。最大努力迎难而上，完成任期内所有目标任务，为越共军队第十二次代表大会顺利召开做好准备。（完）