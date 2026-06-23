越共中央总书记、国家主席苏林：做好干部规划工作就是为增强党的领导能力做准备

苏林总书记在会见中发表讲话时指出，我国正面临着完善体制、创新领导方式、发展科学技术、推进数字化转型、融入国际一体化进程以及非传统安全等领域的巨大机遇与挑战。实现快速且可持续发展的要求正在带来许多前所未有的新任务和新难题。因此，必须直面现实，更加大力地创新规划工作。



在明确阐述新阶段战略级干部的标准时，苏林指出，战略级干部必须具备坚定的政治定力，职位越高越要保持坚定，越是面临困难越要坚持原则，越是承受压力越要将党、国家、民族和人民的利益放在首位；必须将道德、廉洁、荣誉和模范表率视作基石；必须具备战略思维与执行能力；必须敢想、敢做、敢于为共同利益承担责任；必须坚持终身学习，具备数字能力以及识人选人留人的用人能力。



苏林总书记、国家主席发言。图自越通社

苏林总书记、国家主席要求，越共中央组织部需及早深入研究并总结近期各任期战略级干部规划工作；极具研究并建言献策，在评估、选拔、规划、轮岗使用以及保护敢想敢做干部方面，提出更具超越性和突破性的新机制与新规定，将可衡量的产品与成果、实质性的威信作为核心衡量标准。



战略级干部规划是一项直接关系到党的命运、国家的未来以及人民信任的重大工作。做好当下的规划，就是为增强党的领导能力做准备，是确保革命事业得到坚实继承、持续创新与可持续发展的根本保证。（完）