越共中央总书记、国家主席苏林：为河内实现突破、提升地位开启重大机遇

坞椰市坊、巴亭、玉河、讲武、还剑、栋多、金莲、浪、南门、文庙-国子监等10坊选民参加。



会上，选民们对近期国会代表选举的成功以及第十六届国会第一次会议的严谨、依法举行表示高兴并给予高度信任。选民希望，国会选举出的主要领导同志是能力、智慧与胆识的杰出代表，助力于进一步增强人民的信心。



选民希望第十六届国会继续发挥人民最高代表的作用，提高辩论、监督和政策评议的质量，使国会真正成为凝聚智慧、体现民声、反映民愿的论坛。



苏林总书记强调，选民们坦诚、热忱且负责任的意见是极其宝贵的实践信息，有助于更清晰地审视现实生活提出的各项要求。



苏林强调民众目前的担忧与关切是非常切合实际的。总体来看，选民提出的问题虽涉及不同领域，但都面向一个共同要求，即机构运作必须更好地服务群众，政策必须更贴近实际，责任必须更明确，成效必须更具体。



回答选民关注的问题时，苏林强调，需要特别关注基层卫生站的活动，提高诊疗质量，以满足民众的健康医疗与疾病预防需求；加强食品安全控制；同时加快基础设施整修及旧公寓改造，旨在提高人民生活质量并服务于城市结构重组。



苏林总书记发表讲话。图自越通社

苏林指出，随着拥有多项特殊且卓越的机制、政策与权限的《首都法》（修订版）获得通过，结合具有百年愿景的《首都规划》，已成为河内市在政策设计、资源动员、破解瓶颈以及重组发展空间方面更加主动的基础。



河内必须实现从“颁布”思维向“执行”思维的强力转变，从“拥有机制”转向“运行机制”，从“有了规划”转向“实现规划”，从“说得对”转向“做得彻底”。



特殊机制的建立并非为了创造特权，而是旨在解决一般机制无法处理、或处理速度不够快的问题，并破除陈旧的瓶颈。在实施《首都法》过程中，必须明确划分任务优先等级，确定哪些工作需先行开展、哪些瓶颈需优先破解、哪些问题直接影响民生，以及哪些任务能为长期发展提供动力，涉及城市治理、交通拥堵、环境污染、城市内涝、土地管理、民生改善、旧公寓改造、社会住房建设、城市整修、处理进度缓慢的遗留项目等领域。



对河内而言，经济发展绝不能脱离文化与人文的发展。千年升龙—河内的文化不仅是值得自豪的遗产，还必须成为发展的内在动力。苏林总书记指出，在运行特殊机制的同时，必须紧密结合并加强资源管理、土地管理、城市规划、公共投资及公共资产管理等方面的纪律与纲常；坚决反对浪费，疏通各项发展资源。



苏林强调，国会代表有责任倾听并如实反映选民的意见与愿望，并对选民提出的建议的处理过程进行全程跟踪与督促；选民反映的每一个问题不仅是眼前的具体要求，更是需要在政策层面予以审视和指导处理的大事，旨在使人民生活发生实质性的转变。



越共中央总书记、国家主席坚信，凭借人民的齐心协力、整个政治体系的努力以及每一位国会代表的责任感，必将逐步更好地解决所提出的问题，建设一个日益发展、文明、现代且更加宜居的首都河内。（完）