越共中央总书记、国家主席苏林：不要因反腐败而妨碍经济社会发展

8月14日，中央防治腐败指导委员会（以下简称委员会）第二十六次会议在河内举行，就2024年上半年及2024年下半年的重点任务的执行情况；第二十五次会议以来委员会指导处理案件的办理情况； 2024 年上半年省级防治腐败指导委员会的运作情况等三项内容进行讨论并提出意见。

越共中央总书记、国家主席、委员会主任苏林主持会议。

今年以来，有关部门已对贪腐案件涉案人员的14名中央管理干部和172名省管干部进行了撤职、停职、免职和调职，包括政治局委员5名、书记处书记1名、党中央委员4名。

2024年前6个月，全国共立案侦查腐败犯罪、经济犯罪、职务犯罪2836起案件5975名被告人（较2023年同期增加841起1487名被告人）。其中，指导委员会督办的案件已完成侦查、起诉、审理案件8起212名被告人，二审案件6起39名被告人。

2024年后几个月，苏林要求各级党委、党组织和机关本着 “不停歇、无禁区、无例外、无论是谁，查处一案、警示一片、治理一域”的精神，开展同步的强有力解决方案。

苏林强调，预防和打击腐败消极现象必须为经济社会发展服务，不要因推动这项工作落实而影响、阻碍经济社会发展。

苏林特别强调，消极腐败是阻碍国家发展的罪魁祸首。正如已故总书记阮富仲所说，思想、政治、道德和生活方式的退化是导致腐败的主因。 苏林要求集中领导与指导有效履行指导委员会2024年工作计划的任务和相关会议的结论；其中重点实现以下主要任务。一是，指导彻底处理薄弱环节和未完成任务，特别是彻底处理资产鉴定、评估工作、提供资料、司法协助、逮捕与引渡逃跑对象、追回腐败资产等短板、困难和障碍；加快严重复杂和舆论关注的腐败及消极现象的核查和查处工作。力争从即日起至2024年底，重点完成30起案件的侦查、起诉和审判工作；在指导委员会的指导下，完成核实并解决6起严重违纪违法问题。集中调查与彻底处理有关AIC公司、跨越石油（Xuyên Việt Oil）、越南电力集团、顺安集团、福山、万盛发等企业的相关案件。二是，指导继续加强同步建设与完善反腐败和反消极现象。重点是完善权力控制，反腐败和反消极现象；保护反对腐败和消极现象者；对具有职位权力的人员的资产和收入的控制；关于侦查、起诉、审理案件过程中查封、扣押和冻结的证据、财产的处理情况；关于非现金支付等体制。立即按相关机构的建议克服机制、政策和法律中存在漏洞和不足之处。三是在指导委员会的指导下，指导在腐败和消极现象易发领域和具体专题及案件中加强进一步同步与有效开展检查、监督、监察和审计工作，特别是集中检查和彻底处理福山集团、顺安集团和AIC公司等案件有关的党组织和党员违规行为。 四是加强指导，提高反腐宣传教育工作效率，在干部、党员和群众中促进廉洁文化建设，营造崇廉拒腐氛围。充分发挥越南祖国阵线、社会政治组织、新闻媒体和人民群众在反腐败斗争中的作用。

五是加强指导，提高省级反腐败指导委员会的运作效率，有效解决“微腐败”现象，推动地方反腐败工作取得突出成效。加强权力运行的制约和监督，严格处理纪检机关的违法违规行为。

会议上，指导委员会同意结束由指导委员会督办的7起案件和5起严重违法违规问题以及由中央内政委员会督办的11起案件，因为这些案件和违法违规问题均已依法办理。（完）