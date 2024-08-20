越共中央总书记、国家主席苏林造访中共中央党校

据越通社特派记者报道，8月20日上午，正对中国进行国事访问的越共中央总书记、国家主席苏林一行造访中共中央党校。

中共中央党校是中国全国中高级领导干部、青年干部的培训学校，在研究、宣传、推动党思想和理论建设中拥有重要的位置；是国家社会科学和哲学研究的重要机构，同时也是中国特色新型高级咨询组织。

越共中央总书记、国家主席苏林很高兴值此访华期间有机会来到中共中央党校进行会晤和交流。

苏林强调，近年来，中共中央党校与包括越南胡志明国家政治学院在内的越南各伙伴之间的合作关系不断得到巩固、加强和深入发展。两所学校合作关系长达30多年，开展了多项丰富多样的活动，如按照所签署的文件进行代表团互访、按科研可以和国家级重点计划组团进行研究考察，邀请中共中央党校专家和学者赴越进行专题交流等。

合作活动取得了许多突出成果，直接提高学校的研究、教学能力；革新课程框架、教授方法、政策研究与咨询；丰富两党整体理论成果；为加强两党合作领域作出贡献。中共中央党校与越南胡志明国家政治学院刚签署新时期合作备忘录，条款和内容十分丰富具体。在过去合作成果的基础上，深化两党两国关系内涵新高度，苏林总书记、国家主席建议两校推动交流与沟通；邀请学校领导、教授、专家访问越南，加强工作关系，增进互相信任和相互了解；弘扬党际关系的政治优势，加强党的建设和治国理政、意识形态问题等方面的理论交流，为两党中央就维护思想基础，防止“自我演化”、 “自我变化”，防范和打击“和平演变”、“颜色革命”图谋等重要问题提出意见做出贡献；拓展人才培养和理论研究经验交流形式。

双方可通过线上和线下形式共同举办科研研讨会和座谈会；继续讨论开展有关双方共同关心新重要问题的理论研究课题。

值此机会，苏林一行参观中共中央党校史馆，与中央党校校委会、教授、教师和学员合影。

苏林在中央党校的纪念册上留言，表示相信中央党校将始终以不忘初心、牢记历史使命的精神，弘扬光荣传统，圆满完成中共中央赋予的任务和使命，不愧为中国党和国家重要培训基地的红色地址。

预祝中国中央党校与越南伙伴的合作关系不断深入发展、取得实效，为丰富越中全面战略合作伙伴关系内涵、构建具有战略意义的命运共同体作出贡献。

*8月20日上午，越共中央总书记、国家主席苏林和越南高级代表团造访了北京旷视科技有限公司（MEGVII）。

旷视科技创立于2011年，是一家人工智能产品和解决方案公司。旷视科技拥有近3000名员工，并在北京、上海、南京、成都等地都设有研发中心。旷视的商业化产品服务全球范围内数十万开发者与超过3000家行业客户。

旷视科技专注于算法能产生极大价值的领域——个人物联网、城市物联网、供应链物联网，提供包括算法、软件和硬件产品在内的全栈式、一体化解决方案。（完）