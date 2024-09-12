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越共中央总书记、国家主席苏林赴宣光省检查指导抗洪救灾工作
其后，苏林走访了长生乡富寿一号村文化馆，探望慰问受暴雨洪水严重影响的群众，表示希望人民群众继续团结一致，互相帮助渡过该难关。党和国家将进努力恢复人民正常生活和生产活动。
对于仍被洪水淹没、难以靠近的地区，苏林要求省领导和救援力量大力开展从预防到救护、救难、援助的各项措施，最快开展各项措施，把必需品送绕人民手中，注重确保救援力量的安全。
据宣光省的报告，截至11日，该省被洪水淹没和孤立的地区101个。泸江上的洪水增加，造成巨大压力，11日21时，泸江堤坝决胜乡段溃决，长度约10米。省委已指导调动设备和人员前来事发现场处理，紧急撤离受影响地区的居民。
暴雨洪水已造成该省3人死亡，3546间房屋不同程度受损，许多学校、议员、国家机关驻地被淹没。许多水稻、农作物、果树和树林的面积被淹没。该省初步估计财产损失约5000亿越盾以上。
苏林向洪灾遇难者家属致以深切慰问，对灾区人民群众面临的困难和遭受的损失表示同情。
苏林指出，连日来，党、国家、各级党委和政府、各武装力量和全国人民已大力、同步开展多项措施，最大限度减少暴雨洪水造成的损失。中央政治局已召开会议，指导整个政治系统集中实施一切措施，确保实施5大目标：高度集中救人，搜寻失踪人员，做好遇难者善后处置工作；不让任何人缺衣少食、无住所，不要让学生们缺课缺学，不要让病人无处就医；处理水电和电信事故，尽早恢复生产生活秩序；统计损失并及时采取措施来处理；做好山洪、山体滑坡、坍塌等事故抢险救灾工作。
苏林高度评价宣光省实施第三号台风后抢险救灾救援工作的领导和指导结果，军队和公安力量已同地方配合开展台风后和暴雨洪水抢险救灾工作，有助于减少损失。
关于今后方向，苏林强调，宣光省乃至受台风影响的北部各省需确定“救民置于第一优先”，“武装力量为核心”，以同步、大力展开从预防到救援和救助等的措施。
苏林建议核查和确定山洪、山体滑坡、堤坝溃决、水淹风险大的地区，及时把人民撤离到安全地带；加大检查力度，及时处理对堤坝、水库和大桥等可能发生的风险；在积极情况下拥有洪水分流计划，以主动撤离人民。
对于受灾地区，苏林建议，迅速部署抢险救援救灾，全力保障灾区生活必需品供应；武装力量（公安、部队）为核心，利用一切可以动用的资源和科学技术手段寻找失踪人员和死亡者。同时，要确保救援抢险人员的绝对安全。
苏林要求，要尽快修复受损的交通、电力、通信等基础设施，积极开展灾后重建，早日恢复正常生产生活秩序。
越南祖国阵线中央委员会、各部委行业和地方继续动员各机关、组织、企业、个人和全社会大力弘扬家国情怀和同舟共济精神进行捐款，为受灾群众提供力所能及的支持与帮助，以及做好受灾群众走访慰问及帮扶工作。
苏林要求，采取有效措施，保障社会秩序安全；及时处理在网上编造散布有关灾情的虚假信息行为，避免发生趁机哄抬物价、牟取暴利。
值此机会，在越共中央总书记、国家主席苏林的见证下，越南祖国阵线中央委员会向宣光省移交200亿越盾捐款，用于第三号风暴救灾、恢复重建工作。（完）