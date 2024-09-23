越共中央总书记、国家主席苏林访问古巴：两国关系新的里程碑

拉丁美洲通讯社(Prensa Latina，简称“拉美社”)社长路易斯·恩里克·冈萨雷斯·阿科斯塔（Luis Enrique González Acosta）在接受越通社驻哈瓦那记者时评价说，越南与古巴拥有特殊关系，历史性关系，苏林总书记、国家主席此次访古将成为两个兄弟般民族密切关系新的里程碑，继承由胡志明主席和菲德尔·卡斯特罗领袖缔造的传统友好关系。



阿科斯塔在回顾双边关系发展史时表示，每次两国领导互访时，都将成为进一步巩固友好情谊的新一步，是两国领导会晤，探讨进一步发挥该兄弟般、友好关系的方法。

阿科斯塔认为，古巴与越南之间政治和外交关系正处于较高水平，同时肯定，苏林此次访问将有助于提升双边经贸关系。两国可以以此次访问为契机，确定新的合作领域，让古巴可推动对越南重要产品和服务的投资。越南是古巴在亚洲的主要贸易伙伴之一并在古巴马里埃尔经济特区农业领域的合作和投资获得“甜果”。他强调，“我相信通过此次访问，我们可确定越南可继续投资和援助古巴经济的新领域”。



为了进一步加强双边关系，阿科斯塔表示，此次访问可进一步巩固越古始终如一特殊友好关系，和对年轻一代进行历史教育十分重要。他同时认为，该工作将为加强关系提供许多帮助，同时表示相信，苏林此次访问将有助于进一步提高两国友好情谊、兄弟情谊。



阿科斯塔感动地说，“我们尽管地理位置相隔遥远，但提到越南和古巴就提到兄弟们”。他同时表示相信，两国人民之间的关系正是越古友好情谊未来发展的坚实基础。（完）