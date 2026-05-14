越共中央总书记、国家主席苏林特使访问朝鲜

据越通社记者从朝鲜平壤发回的报道，5月13日，访问朝鲜期间，越共中央总书记、国家主席苏林特使，越共中央政治局委员、外交部部长黎怀忠同朝鲜劳动党中央委员会政治局委员、党中央委员会书记兼国际部部长金成男举行工作座谈，同朝鲜劳动党中央委员会政治局委员、朝鲜国务委员会委员、朝鲜外务相崔善姬举行会谈。



朝鲜劳动党中央委员会政治局委员、党中央委员会书记兼国际部部长金成男同志热烈欢迎黎怀忠同志访问朝鲜并通报越南共产党第十四次全国代表大会的成果和祝贺朝鲜劳动党第九次全国代表大会取得圆满成功。金成男强调，越共十四大已成为越南党、国家和人民迈向新发展阶段的重要里程碑。



会谈现场。图自越通社

金成男同志对越南在国家建设和经济社会发展事业中所取得的巨大成就表示中心祝贺，并坚信在以苏林总书记、国家主席为首的越南共产党领导下，越南人民必将胜利实现越共十四大提出的各项目标。



朝鲜劳动党中央委员会政治局委员、朝鲜国务委员会委员、朝鲜外务相崔善姬强调，越共中央总书记、国家主席苏林派出特使赴朝鲜通报越共十四大结果，充分体现了越南党、国家和人民对朝鲜党、国家和人民的高度重视。



崔善姬高度评价越南在经济社会发展方面取得的成就及日益提升的国际地位；并强调朝方的一贯立场是始终重视发展朝越两党、两国传统友好关系，这既符合两国人民的利益，又符合两国高层领导于2025年10月平壤会晤期间达成的协议精神。



黎怀忠同志强调，越南党、国家和人民始终希望不断培育和推动越朝关系日益务实、高效发展，符合两国人民的共同愿望，为维护地区乃至世界的和平、稳定、合作与发展作出贡献。



在友好、坦诚的气氛中，双方一致同意通过高层及各级别交往与代表团互访，继续巩固政治互信；推动符合双方需求的各领域合作；加强两国人文交流。会谈中，双方还就共同关心的国际和地区问题交换了意见；同意加强在联合国、东盟地区论坛（ARF）等多边论坛上的合作与协调，为地区和世界的和平、稳定、合作与发展贡献力量。（完）