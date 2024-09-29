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越共中央总书记、国家主席苏林来到国防部第二总局考察调研
79年来，国防情报干部和战士一直认真贯彻落实胡伯伯在写给情报力量的书信的教导；中央委员会和政治局各项决议和指示；遵守中央军委、国防部的领导和指导；努力建设和战斗，在各方面逐步成长，绝对忠诚于党、祖国和人民，战胜一切困难和挑战，愿担任和出色完成各项任务，为民族解放、建设和捍卫祖国事业做出巨大贡献。
苏林在听取报告后强调，国防情报是重要力量，是党、国家绝对忠诚和特别信赖的力量。苏林强调，在建设、战斗和成长80年来，国防情报不断进步，出色完成党、国家、军队和人民交付的任务，为此前民族解放、国家统一事业和当今建设和捍卫越南社会主义国家事业中做出巨大贡献。
苏林代表党和国家领导，对国防情报力量取得的巨大成就和光荣传荣给予高度评价和表扬，同时在新形势下对国防情报力量提出更高的要求。
今后，地区和世界局势继续复杂多变和难以预料，直接影响到我国，致使国防情报力量的任务更艰巨，要求需做出更大、更强有力的努力，以完成被交付的任务，同全党、全民和全军胜利实施新形势下建设和捍卫越南社会主义国家两大战略任务。
关于今后任务和方向，苏林要求国防情报力量不断关注增强阶级性、革命性，一直肯定是党、国家、军队和人民绝对忠诚和特别可信赖的力量，继续落实好党、国家战略情报机构，中央军委、国防部军事情报机构的作用。国防情报需更有效、得力服务党、国家领导，各部门和地方在评价、认定情况，确定主张、策略，处理各情况的工作。
苏林要求国防情报继续关注完善组织结构，确保其效果性，注重情报干部队伍建设等工作。
当天，苏林总书记、国家主席参观了情报技术产品，参观博物馆并在留言簿上留言，在总局指挥部境内植树留念活动等。（完）