越共中央总书记、国家主席苏林授予任命三位副总理、两位部长的决定

8月26日下午，越共中央总书记、国家主席苏林在主席府主持仪式，宣布并授予国家主席任命2021年-2026年任期副总理、自然资源与环境部长、司法部长的决定。



出席仪式的有越共中央政治局委员、政府总理范明政，越共中央政治局委员、中央书记处书记、中央组织部部长黎明兴，越共中央政治局委员、国防部长潘文江大将，越共中央政治局委员、公安部部长梁三光上将。

仪式上，苏林代表党和国家领导人向刚刚接到任命决定的阮和平、裴青山、胡德福、阮海宁、杜德维五位同志表示祝贺，同时要求他们继续发扬革命传统，保持道德品质，绝对忠诚于党、祖国和人民，全心全意全力为祖国、为人民服务，不断学习和践行胡志明主席的思想、道德、作风，圆满完成各项任务，为新形势下建国卫国事业贡献力量。



为期一天的越南第十五届国会第八次特别会议已圆满完成各项议程。



国会免去阮和平的最高人民法院院长职务，并批准政府总理关于任命阮和平担任副总理职务（任期2021-2026年）的建议。



国会还批准了政府总理关于任命胡德福为副总理（任期2021-2026年），同时继续担任财政部长，直至财政部长职位健全的建议；批准总理关于任命裴青山担任副总理职务（任期2021-2026年），同时继续担任外交部长的建议。



国会批准了政府总理关于任命杜德维为自然资源与环境部长，任命阮海宁为司法部长（任期2021-2026年）的建议。（完）