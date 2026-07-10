越共中央总书记、国家主席苏林建议扩大与比利时、挪威、荷兰和巴西务实合作

7月9日，越共中央总书记、国家主席苏林分别会见前来辞行的比利时、挪威、荷兰和巴西驻越南大使。苏林表示，越南高度重视与各伙伴国的关系，希望继续深化各领域务实合作，为促进和平、可持续发展和国际经济合作作出贡献。
越共中央总书记、国家主席苏林会见比利时驻越大使。图自越通社
7月9日，越共中央总书记、国家主席苏林分别会见前来辞行的比利时、挪威、荷兰和巴西驻越南大使。苏林表示，越南高度重视与各伙伴国的关系，希望继续深化各领域务实合作，为促进和平、可持续发展和国际经济合作作出贡献。
苏林高度评价各位大使在任期内为推动双边关系发展所作的积极贡献，并相信他们在新的工作岗位上将继续发挥桥梁作用，推动双边关系不断迈上新台阶。
会见比利时驻越大使时，苏林表示，越南始终视比利时为欧盟重要伙伴，高度评价近年来两国关系取得的积极进展，特别是2025年比利时国王和王后对越南进行国事访问后，双方合作进一步深化。苏林感谢比利时政府、议会和人民长期关心并支持越南橙剂受害者，高度评价比利时众议院成为首个通过决议呼吁支持越南橙剂受害者的外国议会。
他指出，比利时在港口、物流、高科技农业、绿色农业、半导体、创新、人才培养和可持续发展等领域具有优势，希望双方进一步拓展合作，推动具有标志性意义的投资项目落地，加强海洋经济、海运及地方合作。
报道/ 越通社