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越共中央总书记、国家主席苏林就越共十三届十中全会文件制定工作召开会议
苏林对各项文件草案准备工作给予好评。关于政治报告草案，苏林表示，党的十四大将是越南发展道路上的一个重要里程碑。大会将核查越共十三大决议实施情况，对革新政策实施40周年、南方解放50周年、《社会主义过渡时期国家建设纲领》落实35周年进行总结。大会将讨论全党全军和全民未来5年（2026年~2030年）的前进方向，为党建100周年和越南民主共和国（现为越南社会主义共和国）成立100周年献礼，为实现2045年愿景奠定基础。
因此，这个政治报告具有重要意义，必须成为其他文件的依据，为党在下一任期的领导发挥引导作用。
苏林指出，政治报告必须展现出各大观点和政策，是过去、现在和未来价值的结晶，总结胡伯伯遗嘱履行55周年成果，深入领会已故阮富仲总书记的指导思想，特别是有关文件建设的三个基本原则。
对于越南40年社会主义方向的革新进程的理论和实践问题总结报告，苏林基本同意报告内容，并建议投入大量的精力和智力抓紧完善报告，及时选出纳入党的十四大文件的内容。
会议还要求深入讨论一些具体问题，认为有必要统一认识，即越南人民在40年实施革新政策尤其是在党的领导100年之后，开始实现跨越发展，进入一个新纪元。在草拟报告过程中要正视事实，实事求是，准确评价取得的成果，坦诚地指出短板和原因，坚定不移地推进革新事业。
当天，中央政治局还对其他一些重要事项提出意见。苏林要求文件起草机关认真吸收中央政治局、中央书记处和有关单位的意见，按期保质完善各项文件。（完）