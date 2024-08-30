越共中央总书记、国家主席苏林就越共十三届十中全会文件制定工作召开会议

8月30日，越共中央总书记、国家主席苏林在河内主持召开中央政治局、中央书记处会议，重点讨论越共十四大政治报告草案、越南40年社会主义方向的革新进程的理论和实践问题总结报告和其他一些内容，以递交即将举行的越共十三届十中全会。

苏林对各项文件草案准备工作给予好评。关于政治报告草案，苏林表示，党的十四大将是越南发展道路上的一个重要里程碑。大会将核查越共十三大决议实施情况，对革新政策实施40周年、南方解放50周年、《社会主义过渡时期国家建设纲领》落实35周年进行总结。大会将讨论全党全军和全民未来5年（2026年~2030年）的前进方向，为党建100周年和越南民主共和国（现为越南社会主义共和国）成立100周年献礼，为实现2045年愿景奠定基础。

因此，这个政治报告具有重要意义，必须成为其他文件的依据，为党在下一任期的领导发挥引导作用。

苏林指出，政治报告必须展现出各大观点和政策，是过去、现在和未来价值的结晶，总结胡伯伯遗嘱履行55周年成果，深入领会已故阮富仲总书记的指导思想，特别是有关文件建设的三个基本原则。

对于越南40年社会主义方向的革新进程的理论和实践问题总结报告，苏林基本同意报告内容，并建议投入大量的精力和智力抓紧完善报告，及时选出纳入党的十四大文件的内容。

会议还要求深入讨论一些具体问题，认为有必要统一认识，即越南人民在40年实施革新政策尤其是在党的领导100年之后，开始实现跨越发展，进入一个新纪元。在草拟报告过程中要正视事实，实事求是，准确评价取得的成果，坦诚地指出短板和原因，坚定不移地推进革新事业。

当天，中央政治局还对其他一些重要事项提出意见。苏林要求文件起草机关认真吸收中央政治局、中央书记处和有关单位的意见，按期保质完善各项文件。（完）