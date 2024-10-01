越共中央总书记、国家主席苏林对蒙古国进行国事访问之旅圆满结束

据越通社特派记者发回报道，10月1日下午，越共中央总书记、国家主席苏林同越南高级代表团离开蒙古国首都乌兰巴托成吉思汗机场，圆满结束对该国的国事访问，启程前往爱尔兰进行国事访问。



到机场送行的有蒙古国外交部长巴特蒙赫·巴特策策格（Batmunkh Battsetseg），蒙古国驻越南大使吉吉·塞里贾夫（Jigjee Sereejav），越南驻蒙大使阮俊青和越南大使馆部分官员和工作人员。



访问期间，苏林同蒙古国总统乌赫那·呼日勒苏赫（Ukhnaagiin Khurelsuh）举行会谈；会见蒙古大呼拉尔主席（议长）达希泽格布·阿玛尔巴伊斯格楞（Dashzegviin Amarbayasgalan）和总理罗布桑那木斯来·奥云额尔登（Luvsannamsrain Oyun – Erdene）；出席2024年蒙古国越南文化日开幕式；参观以胡志明主席名字命名的14号学校；会见蒙古国多家企业和组织等。

两国高级领导人高度评价越蒙传统友好关系70年来不断发展壮大；就今后两国关系发展方向及共同关心的地区和国际问题深入交换意见。



蒙方强调，始终将越南视为其在东南亚地区的重要伙伴，愿与越方发展和扩大各领域互利合作。越南重申高度重视发展与蒙古国的关系，尊重蒙古国爱好和平、开放、自主、多支柱的外交政策和“第三邻国”政策，愿推动两国关系进一步发展。



两国高级领导人一致认为，进一步深化越蒙关系符合两国人民的共同利益，为维护地区乃至世界的和平稳定与发展作出重要贡献；同意将两国关系提升为“全面伙伴关系”。访问期间，双方签署了七份合作文件。



苏林对蒙古国进行国事访问之行为引导和开辟两国友好合作关系前景作出重要贡献。（完）