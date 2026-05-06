越共中央总书记、国家主席苏林对印度共和国进行国事访问正式欢迎仪式举行

当地时间5月6日上午，越共中央总书记、国家主席苏林及越南高级代表团的正式欢迎仪式在印度总统府隆重举行。印度总统德劳帕迪·穆尔穆和印度总理纳伦德拉·莫迪共同主持了欢迎仪式。



出席欢迎仪式的有印度多位高级官员以及赴印度共和国进行国事访问的越南高级代表团成员。



在21响礼炮的轰鸣声中，骑兵护卫队护送越共中央总书记、国家主席苏林的车队进入总统府。印度总统德劳帕迪·穆尔穆和印度总理纳伦德拉·莫迪在停车处迎接越共中央总书记、国家主席苏林。

印度总理纳伦德拉·莫迪欢迎越共中央总书记、国家主席苏林。图自越通社

当苏林登上检阅台时，在越南与印度国旗下，军乐团奏响了两国国歌。印度陆军仪仗队队长向越共中央总书记、国家主席苏林报告，随后仪仗队正步通过检阅台。



近年来，越南与印度关系稳定、持续且日益深入发展，特别是两国自2016年建立越印全面战略伙伴关系，为双边关系带来了质的飞跃。



目前，两国在各领域拥有超过20个双边合作机制，并已签署多项指导双边关系的重要合作文件。经济-贸易合作增长非常积极，近期双边贸易额年均达到约150至160亿美元。印度目前是越南十大贸易伙伴之一。双向投资持续扩大，拥有近500个项目，同时两国仍有进一步实现突破性合作的巨大潜力。



值得注意的是，越南与印度正大力拓展在科技、创新、数字化转型、人工智能、清洁能源及卫星数据等新领域的合作。此外，两国文化交流与民间交往也正蓬勃发展。两国还经常在地区和全球多边组织及论坛上密切协调配合，相互支持。



越共中央总书记、国家主席苏林及越南高级代表团此次对印度进行国事访问，也是越南党、国家在越共十四大决议所提出的新时期对外路线——即独立、自主、自强、和平、友好、合作与发展、国际关系多边化多样化，愿做国际社会负责任的一员——的生动体现。（完）