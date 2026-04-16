越共中央总书记、国家主席苏林夫人与中共中央总书记、国家主席夫人会面交流

越通社驻北京记者报道，在越共中央总书记、国家主席苏林与夫人对中国进行国事访问期间，正式欢迎仪式结束后，中共中央总书记、国家主席习近平夫人彭丽媛教授与越共中央总书记、国家主席苏林夫人吴芳璃共同参观了中国国家大剧院。

两位夫人共同观看了音乐剧彩排，参观了机器人自动服务空间，体验了虚拟舞台布景技术及高科技数字录音室，进行了亲切、开放的交流，分享各自的实践经验，并就两国文化交流与发展等问题进行探讨。

吴芳璃夫人分享道，自4月14日抵达北京后已参观了宋庆龄青少年科技文化交流中心，亲眼见证了两国青年之间真诚纯洁的情谊。吴芳璃夫人强调，越中两国在注重教育以及优先关爱、发展与保护儿童方面有着共同点，即致力于为年轻一代提供最优质的资源。

彭丽媛教授介绍了中国舞台表演艺术形式，特别是歌剧——这是中国目前正重点发展与推广的富有学术性的高雅艺术形式之一。彭丽媛教授还分享了现代科学技术在社会服务领域中的应用实践，并提到中国举办的许多世界级大型活动（如2022年冬奥会）都广泛应用了先进的技术与工艺。

值得关注的是，彭丽媛教授表达了对越南美食的关注与喜爱，希望有更多机会品尝越南独具特色的代表性美食，特别是越南河粉（Phở）。

趁此机会，吴芳璃夫人郑重邀请彭丽媛教授及其家人早日再次访问越南。彭丽媛教授衷心感谢，并愉快地接受了邀请。（完）