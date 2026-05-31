越共中央总书记、国家主席苏林在菲律宾向胡志明主席雕像敬献花圈

越通社特派记者报道，在抵达菲律宾首都马尼拉，开始于5月31日至6月1日对菲律宾进行国事访问后，5月31日下午，越共中央总书记、国家主席苏林和夫人及越南高级代表团前往位于马尼拉因特拉穆罗斯城堡（Intramuros）东盟花园内的胡志明主席雕像敬献鲜花。



在庄严肃穆的气氛中，苏林总书记、国家主席和夫人及越南高级代表团敬献鲜花，深切缅怀和表达对胡志明主席——越南民族的伟大领袖的无限感恩之情。



位于东盟花园内的胡志明主席雕像是一座具有深远历史、文化和外交意义的工程，体现了越南与菲律宾之间的友谊以及东盟团结精神。该工程于2011年10月，在越菲建交35周年之际落成。



越共中央总书记、国家主席苏林和夫人及越南高级代表团在胡志明主席雕像前合影。图自越通社

胡志明主席雕像设计简朴而庄重。雕像周围是东盟花园的绿色空间，这里是颂扬东南亚各国团结友谊的地方。该工程不仅具有艺术价值，还蕴含着关于和平、合作与发展的深刻象征意义。



东盟花园内的胡志明主席雕像也是一个重要的文化景点，吸引了当地民众、国际游客和东盟成员的关注。该工程有助于推广越南友好、热爱和平并积极贡献国际社会的形象。雕像不仅是缅怀胡志明主席的地方，也是越菲友谊和东盟团结精神的象征。（完）