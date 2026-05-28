越共中央总书记、国家主席苏林在泰国上香缅怀胡志明主席

据越通社特派记者报道，在对泰王国进行正式访问框架内，越共中央总书记、国家主席苏林和夫人及越南高级代表团于5月27日下午在乌隆府胡志明主席遗迹区上香、献花缅怀胡志明主席，并参观了胡志明主席曾在此生活与从事革命活动的遗迹区。

在庄严肃穆、感人至深的氛围中，越南代表团默哀一分钟，缅怀胡志明主席——越南革命的天才领袖、伟大导师、民族解放英雄和杰出文化名人。



上香仪式后，苏林总书记、国家主席参观了胡志明主席于1928-1929年间在泰国从事革命活动时留下许多印记的茅草屋，并在纪念簿上题词，向遗迹区管委会赠送关于胡志明主席的书籍和资料。



苏林在纪念簿中题词。图自越通社

苏林在纪念簿中题词表示，对参观遗迹区感到激动；高度赞赏旅居泰国越南侨胞为维护和修葺遗迹区所付出的努力和心血，同时始终团结一心、心系根源，维护越南语、民族文化特色，培育越泰两国人民之间的友谊。该遗迹区不仅是对旅泰越南侨胞具有神圣意义的历史和文化地址，也是过去数十年来越泰两个民族亲密情谊的生动象征。



苏林希望“侨胞们继续发扬爱国主义传统，为祖国和家乡作出更多积极贡献，并成为越泰友好合作关系的重要桥梁”。



值此胡志明主席诞辰136周年之际，苏林和夫人在遗迹区内种植了纪念树。图自越通社

乌隆府的胡志明主席遗迹区保存了胡志明主席于1928年至1929年间在泰国从事革命活动时期的记忆。在乌隆府活动期间，胡志明主席与当地越南侨胞亲密相处，组织政治活动，动员支持越南争取独立的斗争。他曾从事生产劳动、务农、培训同胞，动员旅居泰国越南侨胞参加反殖民运动。他还积极参与与当地居民的社区活动。



该遗迹区已成为受人喜爱的旅游目的地，每年接待数万人次参观，其中包括许多来自越南的代表团，并成为越泰两国牢固友谊关系的生动象征。（完）