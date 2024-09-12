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越共中央总书记、国家主席苏林在富寿省检查指导抗洪救灾工作和走访慰问受灾群众
省人民委员会已指导各厅局、政治组织、县市人民委员会集中力量，援助各乡开展学校、人民开展清理工作，提供粮食、食品和饮用水援助，在被洪水淹没的地区开展消毒、清理环境等工作。
苏林代表党和国家领导，向遇难者家属致以诚挚慰问，对富寿省洪灾区受灾群众面临的困难和遭受损失表示同情。
苏林表示，中央政治局已召开会议，指导整个政治系统集中实施一切措施救人，搜寻失踪人员，做好遇难者善后处置工作；不让任何人缺衣少食、无住所，不要让学生们缺课缺学，不要让病人无处就医；处理水电和电信事故，尽早恢复生产生活秩序；统计损失并及时采取措施来处理；做好山洪、山体滑坡、坍塌等事故抢险救灾工作。
政府总理已签发多项指导性通知。各级党委、政府和武装力量已调动数十万人次干部、战士开展救援工作，疏散人民，开展救灾恢复工作。政府总理范明政、各位副总理和各部门领导已赴各地方检查指导防范台风、抗洪救灾工作，走访慰问灾区受灾群众。
苏林强调，受暴雨洪水影响的全部各地方的最高优先是救人，其中各武装力量为核心。受台风影响的北部各省市需确定“救民置于第一优先”，“武装力量为核心”，以同步、大力展开从预防到救援和救助等的措施。使用一切资源、设备，应用科技与搜救失踪者和死者；同时确保救援力量的绝对安全；援助人民接受贷款，尽早恢复生产。
越南祖国阵线中央委员会，各部门和地方继续动员各机关、组织、个人和全社会发挥爱国传统、“相亲相爱”精神，募捐，向受灾群众提供物质和精神方面的援助和支持；走访慰问受灾家庭。苏林同时要求需尽早完成封州大桥投资建设工作。
值此之际，苏林已向富寿省送去慰问品；越南祖国阵线中央委员会向富寿省移交300亿越盾款款，援助富寿省做好救灾、恢复重建工作。（完）