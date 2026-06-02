越共中央总书记、国家主席苏林圆满结束对菲律宾的国事访问

在访问期间，越共中央总书记、国家主席苏林与费迪南德·罗慕尔德兹·马科斯总统举行了会谈。双方一致同意发表联合声明，将越南-菲律宾关系提升为增强型战略伙伴关系，开启双边合作新发展纪元。



在新的关系框架基础上，双方一致同意制定落实增强型战略伙伴关系的行动计划；通过高层接触、代表团互访活动增进政治互信，发挥好合作机制效能，扩大两国各部委、各行业、各地方之间的关系。



双方一致同意巩固并推动国防安全、海洋领域务实合作；通过各项协调机制保障航行和飞越自由，维护地区和平与稳定。双方还就推动经济合作实现突破达成重要共识，确定了若干重大合作方向，旨在为两国人民带来切实利益，促进各自国家的发展。

越共中央总书记、国家主席苏林（左二）和夫人与菲律宾总统费迪南德·罗慕尔德兹·马科斯（右二）和夫人合影。图自越通社

费迪南德·罗慕尔德兹·马科斯总统强调，菲律宾欢迎越南投资者在可再生能源、医疗、数字化转型等领域扩大业务，并承诺为越南企业创造便利条件。双方也一致同意推动若干优先领域的合作。



关于地区和国际问题，两国领导人一致同意继续加强协调与配合，在各多边机制和国际论坛上相互支持。双方强调维护地区和平、稳定、安全以及航行和飞越自由的重要性；坚持依据包括1982年《联合国海洋法公约》在内的国际法，以和平方式解决争端；并与东盟各国一道，推动达成有效、务实、符合国际法的“东海行为准则”（COC）。



在会见菲律宾一些组织、企业时，苏林强调，越南将继续改善投资环境，为生产经营活动创造便利条件，特别是在科技、创新创意和数字化转型领域。



在会见驻菲律宾大使馆干部、工作人员和旅居菲律宾越南人社群代表时，苏林强调，海外越南人社群是民族不可分割的一部分，是民族的重要资源。党和国家一直关心并创造条件，让同胞们稳定生活、融入当地社会，发挥友好桥梁作用，为建国卫国事业做出贡献。



5月31日抵达马尼拉后，苏林和夫人及越南高级代表团前往东盟公园内的胡志明主席雕像敬献鲜花，同时前往菲律宾民族英雄何塞·黎刹（Jose Rizal）纪念碑敬献鲜花。（完）