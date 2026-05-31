越共中央总书记、国家主席苏林和夫人抵达马尼拉 开始对菲律宾的国事访问

越通社特派记者报道，5月31日下午，载有越共中央总书记、国家主席苏林及夫人和越南高级代表团的专机抵达菲律宾首都马尼拉，开始应菲律宾总统费迪南德·罗慕尔德兹·马科斯（Ferdinand Romualdez Marcos Jr.）及夫人邀请，于5月31日至6月1日对菲律宾进行国事访问。



在维拉莫尔空军基地迎接越共中央总书记、国家主席苏林和夫人及越南高级代表团的有：菲律宾农业部长弗朗西斯科·蒂乌·劳雷尔二世（Francisco Tiu Laurel Jr.）、菲律宾驻越南大使弗朗西斯科·诺埃尔·R·费尔南德斯三世（Francisco Noel R. Fernandez III）、越南驻菲律宾大使赖太平及夫人，以及越南驻菲律宾大使馆干部、工作人员和旅菲越南人代表。



越南和菲律宾都是东南亚国家，拥有传统友好关系，在维护地区和平、稳定、合作与发展方面拥有广泛共同利益。自1976年建交以来，两国关系不断巩固和发展，各领域合作日益走深走实。2015年，两国建立战略伙伴关系，成为双边关系发展的重要里程碑，为新时期全面深化合作奠定了坚实基础。近年来，越菲关系保持良好发展势头，政治互信不断增强，经贸合作持续拓展，在地区和国际事务中的协调与配合日益密切。

大使馆工作人员和旅居菲律宾越南人迎接越共中央总书记、国家主席苏林和夫人。图自越通社

苏林此次菲律宾之行具有十分重要而特殊的意义。这是越共中央总书记首次访问菲律宾，访问正值两国即将迎来建交50周年和菲律宾担任2026年东盟轮值主席国之际。



此访体现越南高度重视发展与菲律宾乃至东盟及东南亚地区的友好合作关系。这也是两国高层就双边关系发展方向深入交换意见的重要契机，旨在推动越菲战略伙伴关系在新阶段朝着更加深入、务实和高效的方向发展。（完）