越共中央总书记、国家主席苏林向受第三号台风灾害影响的群众致慰问信

苏林表示，连日来，第三号台风“摩羯”给包括越南北部各省市在内的各国成非常严重的损失。

面对严峻复杂的台风形势，党和国家、各级党委和政府已指导各部委、武装力量和人民密切关注形势，周密部署，主动部署应对措施，及时为人们提供信息。

苏林总书记、国家主席表示，在凶猛台风中，人民和武装力量团结友爱、风雨同舟、雪中送炭、众志成城的精神有助于减少台风造成的损失，但台风依然带来惨重后果，洪水、山体滑坡和地面沉降的风险依然存在。

苏林代表党和国家，向台风“摩羯”遇难者家属表示深切的慰问。

党和国家领导人对各级党委、政府、全军和全国人民的努力和“民族情、同胞爱”的崇高义举表示肯定和赞扬。

苏林强调，最高目标是确保人民群众生命财产安全，抓紧妥善安置受灾群众，保障正常生产生活秩序。

苏林要求各级党委和政府按照范明政总理的指示，集中精力做好第三号台风抢险救灾和灾后重建工作。

苏林强调，首先要优先救人，不让任何人短食缺衣、没地方住，想方设法靠近处于孤立状态的地区；将群众转移到安全地带；确保病者有所医，孩子们尽快能上学等。

与此同时，党和国家领导人要求社会治安防控工作，严厉查处扰乱公共秩序和借抗灾救灾违法违规行为。

苏林呼吁企业界、好心人和海内外同胞继续大力弘扬“民族情、同胞爱” ，为受灾群众提供及时的支持。

苏林相信，在党的领导下，全军、全国人民将大力弘扬爱国传统和自主、自信、自力更生、自强不息、民族自豪感”的精神，齐心协力战胜困难，尽快恢复正常生产生活秩序。

另一方面，苏林要求从中央到基层党委和各级机关抓紧总结经验教训，提出任务和解决办法，把自然灾害造成的损失降到最低。（完）